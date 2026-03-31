Madagascar: 29 Mars/Antsiranana - Une mémoire nationale célébrée dans la routine

Rituels officiels sans éclat, faible mobilisation citoyenne : la commémoration de l'insurrection du 29 mars 1947 semble s'installer dans une forme de routine qui interroge sur la transmission de la mémoire.

Comme chaque année, la ville d'Antsiranana a commémoré, le 29 mars, l'insurrection du 29 mars 1947. Mais, au fil du temps, cette date hautement symbolique paraît perdre de son intensité, glissant peu à peu vers une commémoration routinière.

Dans la capitale du Nord comme dans plusieurs régions, les cérémonies se sont déroulées selon un protocole bien établi : revue militaire, dépôt de gerbes, minute de silence. Un rituel respecté, mais sans véritable ferveur populaire. Cette année, la faible présence au fokontany Place Kabary, quartier hôte de la célébration annuelle, a été remarquée. Seuls les militaires et quelques directeurs régionaux ont investi le jardin de la Place Kabary, où se trouve la stèle commémorative.

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Quant au culte œcuménique, il s'est tenu à l'église Fiangonana Loterana Malagasy (FLM). Ce culte a également rassemblé des chefs religieux, des autorités locales et quelques fidèles. Pour de nombreux observateurs, cette répétition sans renouvellement contribue à banaliser l'événement. « On assiste aux mêmes cérémonies chaque année, sans innovation ni implication réelle de la population », déplore un acteur de la société civile.

La jeunesse, en particulier, semble de plus en plus distante de cette page d'histoire. Faute d'initiatives pédagogiques et culturelles dynamiques, la mémoire du 29 mars peine à trouver un écho auprès des nouvelles générations. Pourtant, l'insurrection du 29 mars 1947 reste un pilier de l'histoire nationale. Elle incarne un combat, des sacrifices et une aspiration à la liberté qui méritent d'être pleinement transmis.

Face à cette impression de routine, des voix s'élèvent pour appeler à une refonte des commémorations. L'objectif est de redonner vie à cette mémoire, en la rendant plus vivante, plus participative et plus ancrée dans le présent. Malgré cela, la commémoration conserve tout son sens. Elle demeure un moment privilégié pour transmettre l'histoire et rappeler les sacrifices consentis pour la liberté. Même dans la simplicité, la mémoire du 29 mars continue de vivre. Car une mémoire qui se répète sans se renouveler risque, à terme, de s'effacer.