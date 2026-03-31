Afrique: Match amical Tunisie/Canada - Consignes pour un accès sans encombre au stade

31 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'ambassade de la République tunisienne au Canada a appelé, mardi, les supporters à anticiper leur déplacement et à privilégier les transports en commun afin d'assister au match amical international qui opposera la Tunisie au Canada, prévu le 31 mars 2026 au stade BMO Field à Toronto.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique a indiqué que les abords du stade devraient connaître une forte affluence en raison de la concomitance de la rencontre avec plusieurs événements organisés dans la zone Exhibition Place. Elle a, en conséquence, recommandé aux supporters d'arriver en avance pour éviter les désagréments liés à la circulation et à la saturation des parkings.

L'ambassade a également encouragé l'utilisation d'applications numériques permettant de réserver des places de stationnement à l'avance, citant notamment SpotHero, Green P Parking et Parkopedia, afin de faciliter l'accès au stade et de limiter les embouteillages.

Enfin, elle a appelé les supporters à respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les consignes des autorités organisatrices pour garantir le bon déroulement de la rencontre.

 

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