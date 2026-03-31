Madagascar: Défense - De nouvelles recrues au sein de l'armée

Après trois mois de formation intensive, des jeunes soldats de la classe 2025/2 ont été officiellement intégrés au sein du Bataillon d'Infanterie d'Antsiranana, du 2e Bataillon d'Infanterie Marine (2e BIMA) et de la Base aéronavale d'Antsiranana (BANA) lors d'une cérémonie solennelle marquant leur passage à la vie militaire.

Tout a débuté par une cérémonie de mise sous le drapeau des nouvelles recrues qui s'est tenue ce jour au Bataillon d'Infanterie d'Antsiranana, connu auparavant par l'appellation Béret vert. Au total, soixante jeunes militaires, issus de la classe 2025/2, ont officiellement rejoint les rangs de l'armée malgache.

Puis, les cérémonies se sont poursuivies, la fin de semaine dernière, à la base navale Contre-Amiral Sibon Guy, plus connue sous l'appellation BANA, avec la mise sous le drapeau des militaires de la promotion 2025/2 ayant achevé leur formation de trois mois. Dans le cadre de la réorganisation en cours au sein des Forces armées malgaches, une cérémonie conjointe a été organisée entre le 2e BIMA et la BANA. Au total, cent quarante-quatre militaires ont été présentés sous le drapeau, dont 74 issus du 2e BIMA et 70 de la BANA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces recrues ont bénéficié d'une formation axée sur la sécurité maritime ainsi que sur les techniques de combat naval de type commando marine. À l'issue de cette cérémonie officielle, une partie d'entre elles sera déployée dans différents détachements maritimes à travers l'île, tandis que d'autres renforceront de nouvelles unités en cours d'ouverture, notamment à Manakara et à Maintirano.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires locales. La grande famille des Forces armées malgaches, issue de différents corps, était conduite par le Général de brigade Fernand Jaotiana, commandant de la Zone de Défense et de Sécurité d'Ankarana (ZDS). Les responsables de la gendarmerie et de la police ont également marqué leur présence. Outre la mise sous le drapeau, chaque cérémonie a également été marquée par la remise de galons aux soldats et matelots de première classe, sélectionnés parmi les trois contingents pour leur mérite.

L'événement s'est achevé par un défilé militaire, avant que les participants ne se retrouvent autour d'un moment de convivialité. À la BANA, le commandant de la BANA, le capitaine de vaisseau Andry Guy Ohm Rafehizato, s'exprimant au nom des deux promotions, a souligné l'importance de cette étape. « Ces jeunes recrues, fraîchement formées, auront désormais la responsabilité d'assurer la sécurité en mer ainsi que la stabilité au sein de la société. La mise sous le drapeau symbolise ainsi leur engagement formel et leur passage de la vie civile à la vie militaire », a-t-il affirmé.