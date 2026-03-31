Madagascar: Boeny - Maires et conseillers engagés à lutter contre la corruption

31 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Le Bureau indépendant de lutte contre la corruption (Bianco) de Mahajanga a organisé, les 23 et 24 mars derniers à Marovoay, une formation de deux jours consacrée à la lutte contre la corruption, à l'intention de 29 maires issus des districts de la région Boeny. À cette occasion, les maires, les présidents des conseils municipaux ainsi que des agents communaux ont réaffirmé leur volonté de s'engager activement dans ce combat.

« Cette formation vise à améliorer la transparence, à promouvoir un État bien géré et respectueux de la loi, et à renforcer la lutte contre la corruption au sein de chaque commune, ce qui devrait permettre d'améliorer leur administration et leur gestion financière », a déclaré le responsable de la branche territoriale du Bianco de Mahajanga. La formation, placée sous la direction de Sitraka Maria Patrick Razanabahoaka, directeur du Bianco de Mahajanga, a été officiellement inaugurée par le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana.

Par ailleurs, le Pôle anti-corruption (PAC), le Tribunal administratif et le Tribunal financier de Mahajanga ont contribué aux échanges en partageant leurs expériences.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons déjà participé à de nombreuses formations, mais cette fois-ci, c'est différent. Vous pouvez compter sur nous, nous sommes prêts et nous nous efforcerons de mener la lutte contre la corruption à la base. Nous démontrerons qu'il est possible de développer un pays en commençant par la commune », a déclaré le représentant des maires lors de la cérémonie de clôture de la formation. Cette formation à l'intention des maires est le fruit d'une collaboration entre le Bianco et la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.