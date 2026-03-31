Madagascar: Boeny - Maires et conseillers engagés à lutter contre la corruption

Le Bureau indépendant de lutte contre la corruption (Bianco) de Mahajanga a organisé, les 23 et 24 mars derniers à Marovoay, une formation de deux jours consacrée à la lutte contre la corruption, à l'intention de 29 maires issus des districts de la région Boeny. À cette occasion, les maires, les présidents des conseils municipaux ainsi que des agents communaux ont réaffirmé leur volonté de s'engager activement dans ce combat.

« Cette formation vise à améliorer la transparence, à promouvoir un État bien géré et respectueux de la loi, et à renforcer la lutte contre la corruption au sein de chaque commune, ce qui devrait permettre d'améliorer leur administration et leur gestion financière », a déclaré le responsable de la branche territoriale du Bianco de Mahajanga. La formation, placée sous la direction de Sitraka Maria Patrick Razanabahoaka, directeur du Bianco de Mahajanga, a été officiellement inaugurée par le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana.

Par ailleurs, le Pôle anti-corruption (PAC), le Tribunal administratif et le Tribunal financier de Mahajanga ont contribué aux échanges en partageant leurs expériences.

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« Nous avons déjà participé à de nombreuses formations, mais cette fois-ci, c'est différent. Vous pouvez compter sur nous, nous sommes prêts et nous nous efforcerons de mener la lutte contre la corruption à la base. Nous démontrerons qu'il est possible de développer un pays en commençant par la commune », a déclaré le représentant des maires lors de la cérémonie de clôture de la formation. Cette formation à l'intention des maires est le fruit d'une collaboration entre le Bianco et la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).