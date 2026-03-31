Tunisie: 50 tonnes d'huile d'olive tunisienne débarquent en Chine

L'huile d'olive tunisienne poursuit son expansion sur le marché international avec l'arrivée d'une première cargaison de 50 tonnes au port de la province chinoise du Hubei. À cette occasion, l'ambassade de Tunisie à Pékin a organisé une manifestation économique promotionnelle en collaboration avec l'entreprise Wuhan Yangluo, selon un communiqué rendu public mardi 31 mars 2026.

Cette opération a réuni plusieurs responsables et acteurs économiques de premier plan de la province du Hubei, parmi lesquels des représentants du bureau des affaires étrangères, de la chambre de commerce et d'industrie, ainsi que des opérateurs majeurs spécialisés dans l'importation et la distribution de produits alimentaires. Située au coeur de la Chine, cette province constitue un hub stratégique offrant un accès à près d'un tiers des consommateurs chinois et facilitant les échanges commerciaux avec les régions voisines.

Lors de cet événement, la ministre plénipotentiaire auprès de la mission diplomatique tunisienne, Rim Ayadi, accompagnée du conseiller économique et commercial de l'ambassade, Abdelkhalek Dhakkar, a mis en avant l'importance de l'huile d'olive dans le patrimoine culturel et civilisationnel tunisien. Elle a également souligné ses qualités nutritionnelles, sanitaires et cosmétiques, ainsi que la spécificité de son goût et sa qualité reconnue à l'international, ayant valu à la Tunisie plusieurs distinctions mondiales.

La responsable a par ailleurs insisté sur la compétitivité du produit tunisien et sur la capacité exportatrice du pays, particulièrement sur le marché chinois, en pleine ouverture aux produits alimentaires de haute qualité.

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Des séances de dégustation ont été organisées à cette occasion, permettant aux participants de découvrir les caractéristiques de l'huile d'olive tunisienne. Les acteurs économiques présents ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité du produit et ont manifesté leur intérêt pour la conclusion de futurs contrats d'importation, dans l'optique de renforcer sa présence sur le marché régional. Ils ont également souligné leur confiance dans l'attrait croissant des consommateurs chinois pour les produits importés de qualité.