Tunisie: Perturbations climatiques - Appel à la vigilance des agriculteurs et des pêcheurs

La Tunisie s'apprête à connaître une dégradation notable des conditions météorologiques les mardi 31 mars et mercredi 1er avril 2026, selon un bulletin de l'Institut national de la météorologie. Des perturbations marquées sont attendues sur l'ensemble du territoire, avec des pluies orageuses parfois intenses, principalement au nord et au centre du pays.

Ces précipitations seront accompagnées de vents forts à très forts ainsi que d'une baisse sensible des températures. Des chutes de neige pourraient également être observées sur les zones élevées, renforçant le caractère instable de cette situation météorologique.

Face à ces conditions, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime appelle les agriculteurs à prendre un ensemble de précautions. Il est notamment recommandé de sécuriser les serres, de fixer les équipements agricoles et de protéger le bétail contre le froid et les fortes précipitations, en leur assurant des abris adaptés. Le ministère invite également à éviter toute intervention agricole durant les périodes de vents violents et de pluies.

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Concernant le secteur de la pêche, les autorités appellent les professionnels à la prudence. Il est conseillé de ne pas prendre la mer en cas de vents forts et de forte agitation maritime. Les pêcheurs sont également invités à sécuriser leurs embarcations et leurs équipements lors de l'accostage dans les ports, tout en suivant régulièrement les bulletins météorologiques marins.

Le ministère insiste par ailleurs sur la nécessité de respecter strictement les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes et appelle l'ensemble des citoyens à faire preuve de vigilance et de prudence afin de préserver les vies et les biens face à ces conditions climatiques défavorables.