Tunisie: Vents jusqu'à 90 km/h et neige sur les hauteurs

31 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps de ce mardi 31 mars sera marqué par une instabilité notable, avec un ciel généralement très nuageux accompagné de pluies temporairement orageuses sur le nord et localement au centre, indique l'Institut national de la météorologie. Ces précipitations pourront être parfois abondantes sur les régions côtières du nord et s'accompagner localement de chutes de grêle.

Le reste du pays connaîtra des passages nuageux. Des chutes de neige sont attendues durant la nuit sur les zones montagneuses du nord et du centre.

Les vents seront de secteur nord-ouest, forts sur la majorité des régions et temporairement très forts près des côtes et sur les hauteurs, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h. La mer sera très agitée au nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

Les températures connaîtront une baisse sensible. Les maximales oscilleront entre 10 et 14 degrés au nord, ne dépasseront pas 8 degrés sur les hauteurs, varieront entre 15 et 21 degrés dans les autres régions et pourront atteindre 23 degrés dans le sud-ouest.

 

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