Tunisie: Journée de la Terre - La Tunisie dénonce les violations dans les territoires palestiniens

La Tunisie a réaffirmé, lundi, son soutien indéfectible au peuple palestinien, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Journée de la Terre, pointant un « statu quo imposé » et la poursuite des violations dans les territoires occupés.

Dans une déclaration rendue publique par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a exprimé sa profonde préoccupation face à la dégradation continue de la situation dans la bande de Gaza, marquée par la persistance des violations du cessez-le-feu, le maintien du blocus des points de passage et les restrictions à l'acheminement de l'aide humanitaire, des entraves, a-t-elle déploré, qui aggravent une crise humanitaire déjà critique et affectent lourdement les populations civiles.

Le ministère a également fustigé les politiques d'annexion menées en Cisjordanie, pointant notamment les plans d'enregistrement des terres palestiniennes au profit de l'occupation. Ces manœuvres, qualifiées de « violation flagrante du droit international », visent, selon la même source, à étendre la colonisation et à imposer un nouveau statu quo sur les territoires occupés.

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La Tunisie a également condamné les confiscations de terres, les déplacements forcés ainsi que les tentatives de judaïsation d'Al-Qods, déplorant le silence de la communauté internationale face à ces agissements.

Réitérant sa position de principe, elle a renouvelé son appel à la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien, en premier lieu son droit à l'autodétermination, et à l'établissement d'un État indépendant sur l'ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.