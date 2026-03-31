Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - L' honorable Marie José Niongo à la rescousse de sa base

31 Mars 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Après des vacances parlementaires fructueuses dans son fief électoral, l'honorable Marie José Niongo, élue de Boma dans la province du Kongo-Central, a déposé son rapport tel qu'exigé par la législation en la matière, dans lequel elle met en lumière plusieurs préoccupations majeures de la population.

Elle identifie principalement trois problèmes prioritaires :

1. La situation socio-économique précaire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ville de Boma, fortement dépendante de son port, traverse une période difficile. Lorsque le port fonctionne au ralenti ou est à l'arrêt, c'est toute l'économie locale qui en souffre. Les entreprises locales, étroitement liées aux activités portuaires, connaissent également une baisse significative de leurs activités.

2. Le non-paiement des agents de l'État

De nombreux fonctionnaires, notamment les enseignants et les agents administratifs, accusent des retards de paiement. Plus préoccupant encore, certains agents, bien qu'en possession de cartes de service et de numéros matricules, ne sont tout simplement pas payés.3. Les difficultés dans le secteur de la santé et des services de baseL'élue souligne des problèmes dans l'application de la gratuité de la maternité ainsi que dans la prise en charge des nouveau-nés. À cela s'ajoutent des insuffisances notables dans la desserte en eau potable et en électricité.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.