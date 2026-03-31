Ile Maurice: Nicolas Dupouy - Disparition d'un homme de cœur et d'un compétiteur acharné

Le volley-ball mauricien se retrouve de nouveau endeuillé. Nicolas Dupouy, qui aura eu une longue et belle carrière, s'est éteint dimanche après une longue maladie. Cet homme sympathique, jovial et doté d'une grande générosité, était très apprécié dans le giron du volley local.

Bien bâti avec la morphologie et la musculature qu'exige la pratique du volley, Nicolas Dupouy était un vrai gentleman, comme le dit Gilbert Alfred qui a partagé une longue amitié avec celui qui évoluait au poste de contreur central. «J'ai connu Nicolas en 1996 alors que je débutais dans le volley-ball. Il jouait pour les Beach Boys (équipe qui est devenue le Curepipe Starlight SC par la suite) alors que moi je défendais les couleurs du Racing Club. C'était quelqu'un de très gentil mais qui avait la rage de vaincre.

Il se battait comme un lion sur le terrain», se remémore Gilbert Alfred. Les deux hommes ont évolué ensemble sous les couleurs du Port-Louis Red Star (maintenant Port-Louis Fire Star) et bien après au sein des Trou-aux-Biches Sharks. Nicolas Dupouy a d'ailleurs été champion de Maurice sous les couleurs de ces deux formations aussi bien qu'avec le Quatre-Bornes VB. Il a aussi défendu les couleurs de Rivière-du-Rempart Star Knitwear.

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«Nous avons fait partie de plusieurs sélections nationales ensemble, dont celle pour les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2007 à Madagascar et le tournoi de qualification pour les Championnats du Monde au Cameroun en 2009. C'était un homme qui avait des principes, d'une grande droiture et très discipliné», confie encore Gilbert Alfred pour qui Nicolas Dupouy a été une source d'inspiration.

Nicolas Dupouy attaquant le ballon lors d'un match du championnat de première division sous les couleurs des Trou-aux-Biches Sharks, en décembre 2020. Nicolas Dupouy a aussi pratiqué le beach volley au niveau national. Avec Christian Bezandry, il formait l'un des duos les plus redoutables sur le circuit local.

L'entraîneur Dharmen Gundowry, a été très peiné d'apprendre la nouvelle de la disparition de Nicolas Dupouy. «D'abord, je tiens à présenter toute ma sympathie à la famille de Nicolas. C'est avec beaucoup de chagrin que j'ai appris son décès. Je savais qu'il souffrait de problèmes de santé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il nous quitte si tôt. Je l'ai connu en tant qu'entraîneur quand nous avons pris part aux qualifications pour les Championnats du Monde en 2009 au Cameroun. C'était quelqu'un de très professionnel dans son approche et qui avait un comportement exemplaire, sans doute hérité de son passage au sein de l'armée française. Ensuite, nous avons fait un bon bout de chemin ensemble alors que j'étais entraîneur des Trou-aux-Biches Sharks. Il était présent pour nos deux premiers titres (2016 et 2019) et je pense qu'il a été l'un des volleyeurs les plus âgés à être sacré champion de Maurice. Il occupait le poste de Maintenance Manager dans l'hôtellerie et il a apporté son aide au niveau de la gestion de l'équipe dans les moments difficiles. Sans joueurs, il n'y a pas d'entraîneurs et cela me rend triste qu'un de mes soldats soit parti si tôt», a-t-il confié.

«Ce matin, j'ai appris ton départ. Une nouvelle qui m'a profondément bouleversé. Les images ont défilé dans ma tête. Cela m'a paru irréaliste. Et ces images m'ont ramené là où tout a commencé : sur les terrains de volley. Sur ces terrains et dans la vie, tu as été pour moi ce grand frère qui inspire et qui guide. Nous nous sommes affrontés sur les terrains avant de partager le même maillot. Nous avons avalé des kilomètres les jours d'entraînements et de matchs. Nous avons gagné et perdu ensemble. Il y a eu tant de fous rires, des larmes de joie, des déceptions sans compter nos interminables conversations à tenter de refaire le monde. Tant de choses qui resteront à jamais gravées, Cola», a écrit sur sa page Facebook, Garry Holtz, ancien journaliste sportif à l'express, qui a été un proche ami de Nicolas Dupouy.