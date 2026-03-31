Ile Maurice: Fin du conservatorship, un receiver nommé

La Bank of Mauritius a mis fin, ce 30 mars 2026, au conservatorship de Silver Bank Limited et nommé un receiver, Huns Biltoo de KPMG Mauritius, pour piloter la suite du dossier, faute de reprise concrétisée.

Placée sous administration provisoire depuis le 13 février 2024 en vertu de la Banking Act 2004, la banque n'a pas réussi à finaliser son processus de rachat. Plusieurs investisseurs s'étaient manifestés, mais un seul avait soumis une demande formelle pour acquérir une participation significative. Malgré des discussions engagées depuis 2024 et plusieurs délais supplémentaires accordés, la Banque de Maurice indique ne pas avoir reçu de dossier complet à ce jour.

Nommé avec effet immédiat, conformément à la loi. Huns Biltoo sera chargé de gérer les prochaines étapes, notamment les réclamations des déposants et des créanciers. Les modalités seront communiquées ultérieurement par le receiver. La Banque de Maurice souligne que le secteur bancaire mauricien demeure stable, bien capitalisé et résilient, tout en réaffirmant sa volonté de préserver la stabilité financière et la confiance du public.