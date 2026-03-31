Ile Maurice: Gavin Glover - «Le gouvernement mauricien means business»

Un atelier consacré à la Chagos Archipelago Marine Protected Area (CAMPA) se tient du mardi 31 mars au jeudi 2 avril 2026. Cet événement est organisé par le Prime Minister's Office (PMO), à travers le département du Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration, en collaboration avec la Zoological Society of London et la British High Commission à Maurice.

Présent à l'ouverture de cet atelier, l'Attorney General, Gavin Glover, a souligné qu'il s'agit d'une étape importante dans le cadre de la signature du traité entre Maurice et Londres. «Cet atelier constitue une avancée significative et démontre au monde entier, et en particulier aux opposants du traité au Royaume-Uni, que le gouvernement mauricien est déterminé. 'We mean business.' Nous sommes engagés dans un travail de fond avec le gouvernement britannique», a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur le fait que la souveraineté de Maurice sur les Chagos n'est pas sujette à débat, évoquant les critiques émises par certains pays opposés à l'accord. Par ailleurs, il a indiqué que le projet de loi Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill devrait reprendre au cours de la semaine du 20 avril. Toutefois, la situation géopolitique actuelle, notamment le conflit au Moyen-Orient, pourrait perturber ce calendrier.

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Également présent à cet événement, Olivier Bancoult, leader du Groupe Réfugiés Chagos, a insisté sur l'importance de la participation des Chagossiens. «On ne peut pas parler des Chagos sans les Chagossiens», a-t-il affirmé.