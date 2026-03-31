Ile Maurice: L'ADSU frappe à Karo Kalyptis

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), appuyée par des éléments du Special Support Unit (SSU) et du MARCOSS, a mené une opération ciblée dans le quartier de Karo Kalyptis, à Port Louis, ce mardi 31 mars.

C'est vers 5h00 du matin, que les équipes ont investi le domicile d'Aladin Castel, 55 ans, maçon de profession. Agissant sur la base de renseignements, les forces de l'ordre ont procédé à une fouille minutieuse des lieux, ce qui a permis la saisie d'une importante quantité de substances illicites et de médicaments détournés de leur usage initiale.

Le bilan de l'opération est particulièrement lourd. Les enquêteurs ont mis la main sur 236 comprimés de Prégabaline, 667 comprimés de Valium (Diazépam) ainsi que 231 comprimés de Rivotril (Clonazépam), accompagnés de 15 ml de Rivotril sous forme liquide. À ces médicaments psychotropes s'ajoutent des substances considérées comme des drogues dures : 148 sachets de méthamphétamine cristallisée (crystal meth), un paquet de 5,4 grammes d'héroïne accompagné de 135 sachets, ainsi que 61 sachets de cannabis présumé. La valeur marchande totale de l'ensemble des substances saisies est estimée à Rs 409 750 sur le marché noir.

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Aladin Castel a été arrêté par la police à l'issue de la perquisition. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer l'étendue de ses activités présumées et d'identifier d'éventuels complices ou réseaux d'approvisionnement.