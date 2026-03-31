Ile Maurice: L'heure de vérité pour les Dodos

Ce mardi à 19h, le complexe sportif de Côte-d'Or sera le théâtre d'une confrontation électrique entre Maurice et la Somalie. Après un match aller fermé qui s'est soldé par un score vierge (0-0) au Mozambique, vendredi dernier, les deux sélections se retrouvent pour une manche retour où l'erreur n'est plus permise.

L'enjeu est de taille : une place pour la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027. Léger avantage aux Dodos qui auront le soutien de leurs supporteurs.

En tenant tête aux Somaliens sur terrain neutre lors du premier acte, les hommes de Guillaume Moullec ont rempli la première partie du contrat. Bien que le match aller ait été marqué par un manque flagrant de réalisme offensif -- aucune des deux équipes n'ayant réussi à cadrer le moindre tir malgré sept tentatives de chaque côté -- la solidité défensive mauricienne a rassuré. L'organisation autour de la charnière centrale et la performance de Wilson Mootoo ont permis de garder les cages inviolées, plaçant Maurice dans une position comptable favorable.

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Du côté somalien, le sélectionneur Yusuf Ali Nur reste optimiste. Malgré leur inefficacité devant le but au match aller, les «Ocean Stars» ont montré une circulation de balle intéressante qui pourrait poser des problèmes si les Dodos baissent leur garde. Pour la Somalie, l'objectif est clair : marquer ce but à l'extérieur qui obligerait Maurice à en inscrire deux pour se qualifier. Le réalisme sera donc le maître-mot de cette rencontre.

On espère surtout que le groupe aura bien récupéré après le match aller et le voyage marathon qui s'en est suivi. En effet, les quadricolores ont dû se taper près de 8 heures en bus de Maputo jusqu'à Johannesburg. Un long parcours éreintant, qui plus est, et qui n'a pas manqué de faire jaser au sein même de l'encadrement. D'ailleurs, la Mauritius Football Association (MFA) est pointée du doigt pour le manque d'organisations et dans la façon dont le voyage retour a été préparé.

Les groupes

Maurice

Gardiens : Kevin Jean-Louis, Dorian Chiotti, Christopher Caserne

Kevin Jean-Louis, Dorian Chiotti, Christopher Caserne Défenseurs : Jordan François, Léon Alizart, Rosario Latouchent, Brendon Citorah, Emmanuel Vincent, Lindsay Rose, Bradley Antoine, Wilson Mootoo

Jordan François, Léon Alizart, Rosario Latouchent, Brendon Citorah, Emmanuel Vincent, Lindsay Rose, Bradley Antoine, Wilson Mootoo Milieux : Kentiss Bhugeerathee, Adel Langue, William François, Adrien Botlar, Gabriel Caliste, Kevin Bru, Kevin Perticots, Adrien François, Fernando Jackson

Kentiss Bhugeerathee, Adel Langue, William François, Adrien Botlar, Gabriel Caliste, Kevin Bru, Kevin Perticots, Adrien François, Fernando Jackson Attaquants : Jason Ferré, Ashley Nazira, Linley Rita

Jason Ferré, Ashley Nazira, Linley Rita Coach : Guillaume Moullec

Somalie

Gardiens : Mahamud Jama, Ibrahim Hussein, Said Hassan

Mahamud Jama, Ibrahim Hussein, Said Hassan Défenseurs : Abel Gigli, Ali Omar, Mohamud Ali, Ahmed Abdi, Abdulle Abdulle, Faysal Omar, Abdiwali Mohamed, Mohamed Hassan

Abel Gigli, Ali Omar, Mohamud Ali, Ahmed Abdi, Abdulle Abdulle, Faysal Omar, Abdiwali Mohamed, Mohamed Hassan Milieux : de terrain Jarma Abdi, Mohamoud Sharif, Akram Khamis, Omar Jama Abdul Abdullahi, Mukhtar Abdi

de terrain Jarma Abdi, Mohamoud Sharif, Akram Khamis, Omar Jama Abdul Abdullahi, Mukhtar Abdi Attaquants : Zakaria Nuur, Yusuf Ali, Sakariya Hassan, Issa Yusuf, Adnan Enow, Mohamed Awad

Zakaria Nuur, Yusuf Ali, Sakariya Hassan, Issa Yusuf, Adnan Enow, Mohamed Awad Coach : Ali Nur

L'efficacité offensive en question

Pour Guillaume Moullec, l'enjeu est limpide : transformer la domination territoriale en efficacité devant le but pour valider le ticket mauricien vers le tour suivant de la CAN 2027. Pour forcer le verrou somalien, le technicien français devrait reconduire son socle défensif mené par Lindsay Rose, garant de la stabilité même si, à l'aller, le joueur qui évolue du côté de la Grèce a paru un peu approximatif par moments.

C'est au milieu que les choix seront scrutés. L'alignement probable de Kevin Bru dès l'entame vise à assurer une circulation de balle plus fluide et des transmissions rapides vers les ailes. Moullec compte sur la verticalité de ses joueurs de couloir pour étirer un bloc adverse qui s'annonce compact.

Lindsay Rose devra une nouvelle fois se montrer impérial en défense

Le manque de finition à Maputo reste le point noir à gommer. En pointe, la confiance devrait être renouvelée à Ashley Nazira, mais avec un soutien plus proche. L'objectif ? Créer des supériorités numériques dans la surface de réparation. Devant leur public, les Dodos n'ont plus le choix : l'audace tactique de Moullec sera la clé pour faire sauter le verrou et enfin faire trembler les filets. Ensuite, nous verrons bien si la confiance sera renouvelée après la confrontation de mardi. Le principal concerné se sait menacé d'ailleurs.