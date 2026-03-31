Congo-Kinshasa: Urgence humanitaire en RDC - Le Gouvernement et le PAM misent sur des solutions durables

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu, ce lundi à la Primature, une délégation du Programme alimentaire mondial (PAM), conduite par son Directeur exécutif adjoint, Matthew Hollingworth. Au cœur des échanges : le renforcement du partenariat stratégique entre le Gouvernement et cette agence onusienne, qui est la plus grande organisation humanitaire au monde, dans un contexte marqué par une pression humanitaire croissante en République démocratique du Congo.

Les discussions ont notamment permis de faire le point sur l'élaboration du nouveau Plan stratégique pays (CSP) du PAM, aligné sur les priorités nationales, en particulier le Programme national de développement stratégique (PNSD) et les cadres de planification associés. L'objectif est de garantir une meilleure cohérence entre les interventions humanitaires et les politiques publiques congolaises. À cette occasion, le PAM a sollicité l'appui du Gouvernement pour mobiliser des financements auprès des institutions financières internationales.

Ces ressources sont jugées essentielles pour assurer la continuité de programmes à fort impact à travers le pays, alors que les besoins ne cessent d'augmenter. S'exprimant à l'issue de la rencontre, le Représentant du PAM en RDC et Directeur pays, David Stevenson, a salué la qualité de la coopération entre les deux parties :« Nous avons une collaboration parfaite avec la RDC. Nous construisons de nouvelles stratégies conjointes avec le Gouvernement. Le programme des cantines scolaires, lancé par la Première Ministre, en fait partie.

Nous réfléchissons à l'augmentation de sa capacité afin de toucher tous les élèves du pays. Nous allons accompagner le Gouvernement dans cette initiative. Nous avons également examiné l'assistance humanitaire à apporter aux déplacés de guerre dans l'Est du pays », a-t-il déclaré. Cette rencontre intervient dans un contexte d'aggravation des besoins humanitaires, notamment dans la partie Est du pays, où les conflits armés continuent de provoquer des déplacements massifs de populations.

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Face à la montée de l'insécurité alimentaire et à la raréfaction des ressources, le PAM a encouragé le plaidoyer de la Première Ministre en faveur d'un renforcement de l'aide alimentaire d'urgence. Par ailleurs, les échanges ont également porté sur la possibilité de mettre en place un corridor aérien humanitaire, une option envisagée pour faciliter l'acheminement rapide de l'aide vers les zones les plus enclavées et affectées. Au-delà de l'urgence, cette réunion a mis en lumière les opportunités d'élargir les programmes de résilience et de consolider l'appui du PAM aux priorités nationales, traduisant ainsi une volonté commune de répondre efficacement aux défis humanitaires tout en s'inscrivant dans une logique de développement durable.