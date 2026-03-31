Afrique: UNICEF - Gilles Fagninou appelle à une mobilisation renforcée pour la protection de l'enfance et la sécurité des humanitaires en RDC

Le Directeur régional M. Gilles Fagninou a conclu une visite de cinq jours en République Démocratique du Congo. Il a alerté sur l'aggravation de la crise de la protection de l'enfance et la multiplication des menaces pesant sur les travailleurs humanitaires, dans un contexte d'escalade de la violence dans l'est du pays.Au cours de sa mission, M. Fagninou a rencontré les autorités gouvernementales et en marge s'est également entretenu avec les représentants de l'Alliance Fleuve Congo (AFC/M23).

Les discussions ont porté sur les avancées importantes réalisées et les défis restants en matière des droits des enfants en RDC. Il est revenu particulièrement sur la prévention des violations graves des droits de l'enfant, la protection des civils et du personnel humanitaire, la sécurisation des écoles et des établissements de santé, ainsi que sur l'urgence de prévenir le recrutement d'enfants par les groupes armés.

Plus de 7 millions de personnes sont déplacées dans l'Est de la RDC, dont 2,5 millions d'enfants. En 2024, près de 4000 violations graves des droits de l'enfant ont été recensées, les enfants représentant plus de 40 % des victimes de violences sexuelles. Les attaques contre les écoles, les structures de santé et les infrastructures civiles continuent de se multiplier, privant les enfants de sécurité et de services essentiels

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.La violence affecte également de plus en plus les opérations humanitaires. En 2025, plus de 626 incidents affectant les acteurs humanitaires ont été recensés à l'échelle nationale selon OCHA. « Les attaques contre les travailleurs humanitaires ne visent pas seulement le personnel d'aide, elles visent les enfants et les familles qui dépendent d'une aide vitale », a déclaré M. Fagninou. « Chaque fois qu'un accès est bloqué, ce sont la nourriture, l'eau et les médicaments qui n'atteignent pas ceux qui en ont le plus besoin. »

M. Fagninou a souligné l'importance de mettre en œuvre les principes du droit international humanitaire, tout en plaidant pour un accès sûr et sans entrave aux lignes de front afin de garantir la continuité de l'action humanitaire. L'UNICEF est présente sur le terrain pour fournir une assistance multisectorielle essentielle, notamment en matière de soins de santé, de nutrition, d'accès à l'eau potable, d'assainissement, d'éducation et de protection de l'enfance. En 2026, en collaboration avec les autorités, l'UNICEF ambitionne de soutenir 4,2 millions de personnes, dont 2,9 millions d'enfants, grâce à des interventions intégrées, sensibles au genre et ancrées dans les communautés. Son action vise à répondre aux besoins humanitaires immédiats tout en renforçant durablement la résilience et les systèmes sociaux.