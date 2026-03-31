Cameroun: A propos de la transition a l'Assemblee Nationale

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Mensonges, inquisitions, intrigues et insinuations malveillantes contre mérite, loyauté, reconnaissance, respect et fidélité dans une relation fusionnelle entre le fils et le père

Le danger aux implications les plus imprévisibles pour une nation, ne réside pas dans les attentats terroristes, les interventions étrangères belliqueuses, les viols des lois et des règlements, les vols et les pillages, mais plutôt dans des constructions de la haine qui injectent sournoisement mais sûrement et méthodiquement, un poison cruel de division, de haine et de destructions des repères d'unité nationale et de vivre ensemble dans sa population. La stabilité s'en trouve menacée, la chaîne de solidarité rompue et le travail en équipe perturbé par des soupçons tenaces et non fondés.

Le postulat de sondage des maux de la gouvernance sociale et politique que je mets sommairement en exergue ci-dessus, pourrait paraître inapproprié pour certains, peut-être hors contexte ou trop pessimiste. Pourtant, à bien regarder, il y a lieu de conclure, à propos de la société camerounaise et des conduites des leaders d'opinion de même que des médias, d'en valider la pertinence, à l'observation de quelques scènes de manifestations. Le cas de l'Assemblée nationale nous parle.

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Je n'aurais jamais pris la parole, j'aurai volontiers fait oeuvre utile en m'abstenant, en laissant le temps gérer les humeurs et procéder aux arbitrages qui par les faits, rétablissement la vérité et sifflent la fin de certaines intrigues. Pourtant, porter la casquette de médiateur, en plus universel, c'est me lever quand vient les temps des clarifications urgentes pour renvoyer en brousse, les hymnes inacceptables.

En effet ces bruits lourds de soupçons, d'insinuations et d'inutiles intrigues qui alimentent les commentaires sur la transition à l'assemblée nationale depuis l'élection de l'honorable Théodore Datouo au perchoir pour succéder au très vénérable Cavaye, ont quelque chose de méchant, d'incorrect et de toxique. Regarder et se taire, serait dans mon genre, un abandon, une trahison et une démission, dans tous les sens du terme. Aussi, il apparaît opportun, pour le citoyen responsable et porteur des voix souvent étouffées, plurielles et objectives que je suis ou représente, nécessaire de procéder à quelques recalibrages.

1 - L'honorable Théodore Datouo est un parlementaire de longue date et de long chemin, d'une assiduité incontestable, dont la longévité résulte à la fois de la confiance de son parti, du chef de celui-ci, et du travail concret sur le terrain, avec régulièrement les résultats positifs vérifiables et admirables.

2 - L'honorable Théodore Datouo a pleinement bénéficié, au-delà ou en plus de la confiance du Chef de l'Etat et chef de son parti, de la confiance de son prédécesseur, son patron direct et son père qui lui a tenu en permanence la main, guidé et orienté, conseillé et adopté, au point de lui déléguer la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du nouveau palais de l'Assemblée nationale baptisé du nom du président de la république.

Rappeler cette vérité élémentaire est presque superfétatoire, tant tous les autres députés, les amis, les collègues et même les membres de famille, sont parfaitement instruits, de l'amour, l'affection, la loyauté et la sincérité qui ont caractérisé et caractérisent les liens entre les deux personnalités. On ne pouvait pas trouver mieux entre le père et le fils et vice-versa.

3 - La consécration de l'honorable Datouo, procède ainsi, d'une double récompense, celle du Chef de l'Etat, président de son parti qui l'a choisi pour être candidat au perchoir, et celle de son patron et père sous l'autorité directe de laquelle il a évolué et servi avec intelligence, prudence, écoute, honnêteté et loyauté. Les nombreux séjours à Maroua pour rendre compte et recevoir des instructions, en disent long sur une personnalité parlementaire et un collaborateur responsable, sur la loyauté et la serviabilité d'un fils.

4 - Trois temps forts ont en tout état de cause, marqué les premiers pas du nouveau président : le remerciement au chef de l'Etat ; la reconnaissance à son père et ancien patron, puis les remerciements à ses pairs. On ne pouvait pas être plus juste, plus pragmatique et plus loyal.

5 - La gouvernance parlementaire dans son principe, respecte un processus de transition au sommet, tout en relevant d'une pratique commune à toutes les institutions organiques, magnifie néanmoins des besoins de renouvellement, de recadrage, de réappropriation et d'adaptation indispensables, sans que cela ne procède ni de la haine, ni des rancoeurs, ni du désordre. Contrairement à tout ce qui a été écrit, l'image du fils assis à côté du père, entrain de lui témoigner reconnaissance et de lui faire révérence avant sa prise de fonction, restera dans les annales comme un vibrant message qui met hors-jeu toutes les spéculations mensongères.

6 - Enfin, le processus de transition, dans son ordonnancement concret, met en exergue bien évidemment, des protocoles bien établis et bien réglés, dont les composantes sont à la fois meubles et immeubles, matérielles et morales, affectives et mentales. C'est de cela qu'il s'agit, et nulle part, on n'a ni bousculé, ni déjoué, ni trahi ni contredit les canons de l'art. Ne pas comprendre cette solennité matérielle et psychologique ou la confondre dans les marres sales de quelques esprits impurs, tordus et attardés, est tout simplement déplorable.