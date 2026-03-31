Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Félix Tshisekedi invite les Léopards à réécrire l'histoire aujourd'hui !

A quelques heures de la finale des barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026, l'atmosphère a cessé d'être celle d'avant : tous les congolais sont mobilisés derrière les Léopards pour une victoire historique face à la Jamaïque. Un événement d'une telle envergure ne pouvait passer inaperçu aux yeux du Premier citoyen du pays.

Dans un message officiel, publié hier, lundi 30 mars 2026, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exhorte les hommes de Sébastien Desabre à honorer la Nation par une qualification ce mardi 31 mars devant les Reggae Boyz à Guadalajara, au Mexique. Dans un ton de conviction, le Chef de l'État invite les Léopards à aborder leur match avec maîtrise, discipline, solidarité, rappelant les attentes de l'ensemble des congolais, en particulier ceux vivant dans l'Est du territoire national, 52 ans après l'unique participation du pays de Lumumba à une phase finale du Mondial. »

Vous porterez avec vous le drapeau de la République, la fierté de plus de 100 millions de Congolais, et l'espérance d'un peuple qui croit en votre talent, en votre courage et en votre engagement. Je vous exhorte à jouer avec discipline, solidarité, maîtrise, mais aussi avec ce supplément d'âme qui distingue les grandes équipes dans les grands rendez-vous. Marchez avec fierté dans les pas de vos illustres ainés, ceux qui ont marqué l'histoire de notre football et porté haut les couleurs nationales: Kidumu, Kakoko, Kibonge, Mayanga, Kazadi, Bwanga, Lobilo, Mana, Ndaye Mulamba, Kembo, Tshinabu, et tant d'autres figures qui ont fait la grandeur des Léopards. Héritiers d'une histoire, vous êtes désormais appelés à écrire la vôtre », a martelé Félix Tshisekedi dans son message adressé aux Léopards.

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La finale des barrages intercontinentaux entre la RDC et la Jamaïque se joue ce mardi 31 mars 2026 à Guadalajara, au Mexique. Une forte délégation congolaise constituée des députés nationaux et de quelques cadres du pays est arrivée sur place, la veille, pour soutenir les fauves congolais. En cas d'une qualification, la RDC évoluera dans le groupe K, aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan.

La phase finale du Mondial 2026 se jouera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays différents, à savoir : les USA, le Canada et le Mexique.

Message d'encouragement de son excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo Kinshasa le 30 mars 2026

Chers Léopards, A la veille du match décisif qui vous opposera à la Jamaïque, dans le cadre du barrage intercontinental qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, je tiens, au nom du peuple congolais tout entier et en mon nom propre, à vous adresser un message de confiance, de fierté et d'encouragement. Demain, vous n'entrerez pas seulement sur un terrain de football. Vous porterez avec vous le drapeau de la République, la fierté de plus de 100 millions de Congolais, et l'espérance d'un peuple qui croit en votre talent, en votre courage et en votre engagement.

Je vous exhorte à jouer avec discipline, solidarité, maîtrise, mais aussi avec ce supplément d'âme qui distingue les grandes équipes dans les grands rendez-vous. Marchez avec fierté dans les pas de vos illustres ainés, ceux qui ont marqué l'histoire de notre football et porté haut les couleurs nationales: Kidumu, Kakoko, Kibonge, Mayanga, Kazadi, Bwanga, Lobilo, Mana, Ndaye Mulamba, Kembo, Tshinabu, et tant d'autres figures qui ont fait la grandeur des Léopards. Héritiers d'une histoire, vous êtes désormais appelés à écrire la vôtre. Dans chaque effort, dans chaque duel, dans chaque instant du match, souvenez-vous que vous représentez bien plus qu'une équipe vous incarnez la dignité, la fierté et l'ambition de toute une Nation. Et n'oubliez jamais que derrière vous, il y a tout un peuple. Il y a les enfants qui rêvent en vous regardant. Il y a notre jeunesse, qui cherche des raisons des raisons de croire et d'espérer. Il y a aussi nos compatriotes éprouvés, notamment dans l'Est de notre pays, qui trouveront dans votre engagement une source de réconfort, de fierté et de rassemblement. Allez sur le terrain avec honneur. Jouez avec le cœur. Battez-vous avec foi. Et offrez à la Nation cette victoire, et une qualification historique au Mondial, cinquante-deux ans après. Le peuple congolais est derrière vous. La Nation entière vous accompagne. Moi-même, je suis avec vous. Allez, les Léopards. Et que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son peuple. »

Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO Président de la République Démocratique du Congo