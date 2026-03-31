Afrique: Liberté de la presse dans les zones en proie à l'insécurité, RDC/RSF - Patrick Muyaya à l'écoute de Jeanne Lagarde!

Ce lundi 30 mars 2026, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a accordé, en fin d'après-midi, une audience à Madame Jeanne Lagarde, Chargée de plaidoyer pour l'Afrique subsaharienne au sein de Reporters Sans Frontières (RSF), dans son cabinet de travail. Mandatée par la haute hiérarchie de son organisation, Jeanne Lagarde a présenté au Ministre Patrick Muyaya le nouveau rapport intitulé « Dans la peau d'un journaliste dans les Grands Lacs », ainsi que les principales recommandations formulées à l'endroit des autorités des pays concernés.

Ce document, rendu public le jeudi 26 mars dernier à Kinshasa, lors d'une conférence de presse conjointe avec Journalistes en Danger (JED), propose une immersion dans le quotidien des journalistes évoluant dans une région confrontée à une instabilité politique et économique persistante.Le rapport rend notamment hommage aux journalistes blessés, agressés ou tués ces dernières années, souvent dans un contexte d'impunité.

Il accorde une attention particulière à la République Démocratique du Congo, considérée comme l'un des épicentres de la dégradation sécuritaire observée dans la région des Grands Lacs, consécutive notamment à la situation conflictuelle dans sa partie orientale, avec des répercussions directes sur l'exercice du métier de journaliste. S'exprimant à l'issue de cette audience, Madame Jeanne Lagarde a déclaré : « En rencontrant Monsieur le Ministre, nous lui avons présenté un rapport de RSF consacré à l'exercice du journalisme dans la région des Grands Lacs, avec un accent particulier sur la République Démocratique du Congo, notamment dans le contexte du conflit à l'Est du pays. »Elle a poursuivi : « Nous avons ainsi présenté ce rapport pour la première fois à Monsieur le Ministre, qui l'a favorablement accueilli.

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Nous avons également formulé des recommandations à l'intention des États de la région, notamment la mise en place d'un mécanisme spécial d'alerte rapide, associant les autorités publiques et les organisations professionnelles de journalistes, en vue de garantir une réponse efficace face aux exactions commises contre ces derniers. Nous avons par ailleurs évoqué la nécessité de renforcer les mécanismes de soutien à la presse, à travers notamment un fonds d'appui plus conséquent en faveur des médias et des journalistes. »

Dans ses conclusions, RSF dresse un état des lieux préoccupant de la liberté de la presse dans les six pays couverts par l'étude, à savoir la République Démocratique du Congo, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et la Tanzanie, où la situation est jugée « difficile » à « très grave ». Près de 500 journalistes y ont été arrêtés ou détenus, dont 111 pendant plus de deux jours, parmi lesquels figure le journaliste congolais Stanis Bujakera.

Le rapport fait également état de cas de meurtres et de disparitions non élucidés, de cadres juridiques et administratifs contraignants, ainsi que d'une précarité économique affectant l'indépendance des médias. Pour sa part, le Secrétaire général de Journalistes en Danger (JED), Tshivis Tshivuadi, a souligné que l'impunité demeure à l'origine des atteintes les plus graves à la liberté de la presse en Afrique.

« Les arrestations, emprisonnements et menaces visant les journalistes poursuivent un seul objectif : les réduire au silence », a-t-il affirmé. Madame Jeanne Lagarde a, en outre, précisé que cette étude vise non seulement à renforcer la protection des journalistes dans la région des Grands Lacs, mais également à lutter contre la désinformation, à promouvoir un dialogue constructif avec les autorités nationales et à sensibiliser la communauté internationale aux violences ciblant les professionnels des médias.

Évoquant la situation dans la partie orientale de la RDC, elle a indiqué que cette zone concentre le plus grand nombre d'exactions recensées contre les journalistes. Elle a également relevé que des recommandations spécifiques ont été adressées à certains pays de la région, notamment en ce qui concerne la mise en place de mécanismes d'alerte, la lutte contre l'impunité et la cessation des violences à l'encontre des professionnels de l'information.

Sur le plan méthodologique, RSF précise que ce travail s'appuie sur un dispositif de monitoring assuré depuis son bureau de Dakar, couvrant l'Afrique subsaharienne, et reposant sur un réseau de correspondants et de partenaires répartis dans 43 pays. Face à ces constats, l'organisation recommande notamment la mise en place de mécanismes de protection des journalistes intégrant des systèmes d'alerte rapide, l'ouverture systématique d'enquêtes en cas d'atteinte à la liberté de la presse, ainsi que le renforcement des dispositifs de protection en faveur des journalistes contraints à l'exil. Cette publication met en exergue l'urgence d'une mobilisation accrue, tant au niveau régional qu'international, en vue de garantir des conditions d'exercice sécurisées pour les professionnels des médias et de préserver la liberté d'informer dans l'espace des Grands Lacs.