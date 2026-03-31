Cameroun: Fadimatou Cavaye écartée du CERAC - La chute après 30 ans de vice-présidence

Après plus de trois décennies à la vice-présidence du Cercle des Amis du Cameroun, Fadimatou Cavaye Yeguie Djibril a été écartée.

Son éviction intervient quelques jours seulement après le remplacement de son époux à la tête de l'Assemblée nationale.

Une mise à l'écart qui fait trembler les réseaux sociaux

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La mise à l'écart de Fadimatou Cavaye du CERAC a été confirmée par plusieurs sources concordantes. L'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale occupait la vice-présidence de cette organisation humanitaire d'élite depuis plus de trente ans. Son rang protocolaire la plaçait juste après la Présidente Fondatrice, la Première Dame Chantal Biya.

Le remplacement de Cavayé Yeguié Djibril à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun a déclenché une réaction en cascade. Quelques jours après la perte de son poste par le mari, l'épouse a été évincée de ses fonctions au sein du cercle caritatif. Cet enchaînement d'événements suscite de nombreuses réactions dans les milieux politiques et associatifs de Yaoundé. Le Cercle des Amis du Cameroun est une organisation qui reflète fidèlement les hiérarchies du pouvoir. La règle non écrite veut que le rang social de l'épouse suive le destin politique du mari.

Une éviction programmée

La première cause de cette éviction de Fadimatou Cavaye est la perte de fonction de son époux. Cavayé Yeguié Djibril n'est plus président de l'Assemblée nationale. Dès lors, son épouse ne peut plus prétendre à un rang élevé dans les réseaux parallèles du pouvoir. La deuxième cause réside dans la logique interne du CERAC. L'association fonctionne comme un miroir de l'appareil d'État. La hiérarchie y est indexée sur les nominations officielles. Un mari remplacé entraîne automatiquement l'éviction de sa femme.

La troisième cause tient à la nécessité de faire de la place pour la nouvelle épouse. L'épouse du nouveau président de l'Assemblée nationale doit occuper la vice-présidence. Le transfert de prestige est immédiat et sans état d'âme.

Une purge sociale silencieuse

Cette mise à l'écart de Fadimatou Cavaye envoie un message glaçant à toutes les épouses de hauts responsables camerounais. Le message est simple : le prestige social n'est jamais acquis. Il dépend entièrement de la position politique du mari. Cette précarité structure les comportements dans l'entourage du pouvoir. Le clan Cavaye Yeguie Djibril vit cette éviction comme une humiliation supplémentaire après la perte du perchoir. Les réajustements en cours confirment que la famille a perdu son influence.

L'association, miroir fidèle de l'État, risque de n'être plus qu'une chambre d'enregistrement des nominations politiques. Si chaque changement de poste entraîne une recomposition automatique des instances dirigeantes, le caractère humanitaire et caritatif de l'organisation pourrait être relégué au second plan. Les observateurs notent que ce mécanisme renforce la corrélation totale entre la position politique de l'homme et le rayonnement social de son épouse. Le système ne laisse aucune place à l'autonomie féminine. L'épouse n'est que le prolongement protocolaire de son mari.

Une page se tourne, une autre s'ouvre

Fadimatou Cavaye a été écartée du CERAC après plus de trente ans de vice-présidence. Son remplacement intervient quelques jours après celui de son époux à l'Assemblée nationale du Cameroun. La question qui reste en suspens est simple : d'autres épouses de hauts responsables récemment remplacés vont-elles subir le même sort dans les semaines à venir ?