Sénégal: Gouvernance et transformation institutionnelle - El Malick Ndiaye imprime sa marque à l'Assemblée nationale

Depuis son passage remarqué au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA), où il a conduit des réformes structurantes et impulsé une nouvelle dynamique dans des secteurs clés, El Malick Ndiaye poursuit aujourd'hui une œuvre de transformation d'envergure à la tête de la deuxième institution de la République.

À l'Assemblée nationale, le Président Ndiaye s'inscrit dans une logique claire : moderniser, rationaliser et renforcer l'efficacité de l'institution parlementaire. Cette ambition se traduit par une série d'initiatives visant à améliorer la gouvernance interne, à renforcer la transparence et à doter l'institution d'outils modernes en phase avec les exigences contemporaines.

Une vision claire, une méthode rigoureuse

Ce qui distingue particulièrement son action, c'est la combinaison d'une vision stratégique affirmée et d'une démarche méthodique. Loin des approches improvisées, El Malick Ndiaye avance avec un cap précis, structurant ses réformes autour d'objectifs clairement définis : crédibiliser l'action parlementaire, renforcer le contrôle de l'action gouvernementale et rapprocher l'institution des citoyens.

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Son style de management, résolument pragmatique, repose sur une capacité à identifier les compétences, à s'entourer de profils pertinents et à déléguer efficacement. Cette approche, souvent décrite comme celle d'un "chasseur de talents", lui permet de constituer des équipes opérationnelles, engagées et orientées vers les résultats.

Une transformation institutionnelle en profondeur

Sous son impulsion, l'Assemblée nationale amorce une mutation profonde. Digitalisation des procédures, renforcement des mécanismes de contrôle, rationalisation des dépenses et modernisation des outils de travail : autant de chantiers qui traduisent une volonté de rupture avec certaines pratiques du passé.

Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement plus large impulsé au sommet de l'État par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko. Ensemble, les pouvoirs exécutif et législatif semblent engagés dans une même trajectoire : celle d'une transformation structurelle du Sénégal, fondée sur la rigueur, la transparence et la performance publique.

Un enjeu d'équilibre institutionnel

Dans ce contexte de réformes croisées, une attente forte se dessine désormais à l'endroit du pouvoir judiciaire. Pour accompagner cette dynamique globale et garantir un équilibre institutionnel harmonieux, la justice est appelée, elle aussi, à engager sa propre mue. L'enjeu est de taille : consolider l'État de droit, renforcer la confiance des citoyens et assurer une cohérence d'ensemble dans la transformation des institutions.

Une dynamique irréversible ?

À bien des égards, l'action d'El Malick Ndiaye à la tête de l'Assemblée nationale s'inscrit dans une logique de rupture maîtrisée. Portée par une vision claire, structurée par une méthode et incarnée par un leadership assumé, cette transformation pourrait durablement redéfinir le rôle et le fonctionnement de l'institution parlementaire au Sénégal.