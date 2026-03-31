Afrique: Nampalys Mendy sur la décision de la CAF - « Il n'y a personne qui nous respecte après ce genre de choses »

31 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

La décision du Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a choqué le monde entier. Nampalys Mendy n'y a pas échappé. Le milieu de terrain sénégalais a réagi à cette sentence au micro de Foot Mercato. « C'est un scandale.

Pour moi, c'est le football africain qui prend un coup. Ce n'est pas le Sénégal. C'est le football africain. Il n'y a personne qui nous respecte après ce genre de choses. Tu vois ici, les Anglais, ils parlent de l'histoire et ils en rigolent. Dans mon club, à Watford, ça en parle aussi. Les gens voient les Africains comme des clowns. Ce n'est pas normal. C'est ridicule aussi pour les Marocains », a-t-il dit, précisant que son coéquipier marocain Imran Louza a réagi de la même manière. « Il est choqué aussi, il n'a pas compris cette décision. »

Nampalys Mendy est également revenu sur la CAN 2025 qu'il a ratée, contrairement à l'édition 2021 où il a été l'un des acteurs majeurs du sacre. « Ça m'a fait très mal d'avoir raté ça. Ça m'a tué. C'est le destin. Il m'a coûté cher, je lui en veux, mais je passe à autre chose. »

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