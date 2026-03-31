Congo-Kinshasa: Vice-président national du parti les Bâtisseurs du Congo (BC)Esaïe Djoli-A-Djoli « Le Président Félix Tshisekedi n'a pas de mandat, mais il a une mission !

(Ye aza na mandat te, ye aza na mission !) » De fort belle manière, le mois de mars dédié à la femme congolaise s'est clôturé, le week-end dernier, au siège national du parti politique les Bâtisseurs du Congo (BC) dans la commune de Kasa-Vubu à Kinshasa. Des nombreuses femmes et filles impeccablement vêtues en campagne ont fait vibrer ce cadre qui a refusé du monde.

En marge de cette activité inédite, le Vice-président national de cette jeune formation politique, Esaïe Djoli-A-Djoli a fait un message politique de grande ampleur : « le Président Félix Tshisekedi n'a pas de mandat, mais il a une mission ! (Ye aza na mandat te, ye aza na mission !) »Ce leader politique incontesté de la Funa (un des districts de Kinshasa) n'a pas mâché ses mots ce samedi-là.

D'après lui, aussi longtemps que la guerre dans la partie Est de la RD Congo vieille de trois décennies n'a pas encore pris fin, la paix pas encore restauré, l'actuel chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demeurera au pouvoir. Il doit continuer sa mission car il reste tant d'autres défis à relever : l'autosuffisance alimentaire, la construction des routes et autres infrastructures, la desserte nationale en eau et électricité, etc.

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« Ye (Fatshi Béton) aza na mandat te, ye aza na mission ! Tango mission ba pesi epayi ya Nzambe esili nanu te, est-ce okoki kotuna ye likambu ? Te !» (« le Président Félix Tshisekedi n'a pas de mandat, mais il a une mission. Aussi longtemps que la mission lui confiée par Dieu n'a pas encore touché à sa fin, est-ce qu'on peut lui demander des comptes ? Non !» Clairement, Esaïe Djoli a répondu sans équivoque aux « détracteurs et aigris » qui parlent à longueur de journées de la limitation de mandat, et qui s'opposent à la révision constitutionnelle ou encore au changement de la Constitution.

Comme tout digne fils du grand Equateur, il ne se caractérise nullement par la langue de bois. Toutes les femmes présentent à cette grande manifestation l'ont acclamé frénétiquement et, surtout, ont applaudi le Président de la République et Autorité de référence de l'Union Sacrée de la Nation dont BC fait partie. Lors de différentes manifestations organisées par cette famille politique, BC, parti cher au Professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, Rapporteur du Bureau de l'Assemblée nationale, a toujours été en première ligne. BC s'est donc clairement prononcé pour la continuation de la mission de Félix Tshisekedi. Bref, la poursuite de son action à la tête de la RDC et rien d'autre. Cette manifestation féminine réussie s'est terminée dans une ambiance bon enfant.