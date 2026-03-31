Ile Maurice: Un faux agent bancaire détourne Rs 186 826

Un habitant de Mesnil, âgé de 59 ans et employé comme administrative officer dans une compagnie aérienne nationale, a été victime d'une escroquerie téléphonique sophistiquée ayant entraîné des pertes de plus de Rs 186 000. Les faits se sont déroulés entre le samedi 28 mars et le lundi 30 mars 2026.

Tout commence le samedi 28 mars 2026, aux alentours de 9 h 30, alors qu'il se trouve dans son commerce situé le long de Royal Road, à Mesnil. Il reçoit alors un appel provenant d'un numéro suspect. Au bout du fil, un homme se présentant comme un agent bancaire l'informe que des transactions frauduleuses seraient en cours sur ses trois comptes bancaires et qu'il est urgent de les bloquer.

Pris de court, l'habitant reste en ligne avec son interlocuteur pendant environ une heure et demie, suivant les instructions qui lui sont données. Toutefois, certains éléments éveillent rapidement les soupçons. Présent sur les lieux, son frère décide de contacter directement le service des cartes de la banque afin de sécuriser les comptes concernés.

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Ce n'est que deux jours plus tard, soit le lundi 30 mars 2026, que l'ampleur de l'arnaque est révélée. En se rendant dans une succursale bancaire à Phoenix pour obtenir ses relevés, la victime découvre que plusieurs transactions ont été effectuées à son insu sur ses trois comptes, pour un montant total de Rs 186 826.01.

Les relevés bancaires ont été remis à la police dans le cadre de l'enquête ouverte. À ce stade, l'auteur de l'appel n'a pas encore été identifié. Les autorités appellent à la vigilance et rappellent qu'aucune information sensible ne doit être communiquée par téléphone sans vérification préalable.