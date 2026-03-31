Afrique: «U.S.-Africa Business Summit 2026» - Les inscriptions ouvertes

30 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Les inscriptions pour le «U.S.-Africa Business Summit 2026» sont officiellement ouvertes. L'événement se tiendra du 26 au 29 juillet 2026 au Mont-Choisy Le Golf.

Organisé par le «Corporate Council on Africa» en partenariat avec la République de Maurice, le sommet devrait réunir plus de 2 500 participants, dont des chefs d'État africains, des ministres, des responsables du gouvernement américain, des institutions financières internationales et des dirigeants d'entreprises.

Considéré comme l'un des principaux forums dédiés au commerce et à l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique, l'événement vise à renforcer les partenariats économiques et à explorer de nouvelles opportunités d'affaires sur le continent. Maurice, co-hôte de l'édition 2026, entend également mettre en avant son rôle de plateforme stratégique d'investissement vers l'Afrique.

Les organisateurs recommandent aux participants de s'inscrire tôt, juillet correspondant à une période de forte affluence touristique dans l'île. Un tarif «early bird» avec 20 % de réduction est proposé jusqu'au 15 mai 2026.

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