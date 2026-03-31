Afrique Centrale: Lutte contre l'agression rwandaise, Bandundu - Elysé Bokumwana mobilise la population derrière Félix Tshisekedi !

31 Mars 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le vendredi 27 mars 2026, l'effervescence était à son comble. Le Parti de l'Unité Nationale (PUNA) a manifesté sa vitalité lors de l'arrivée de son Président National, Elysé Bokumwana Maposo. Entre ferveur militante et engagement républicain, cette descente s'inscrit dans un contexte de haute importance nationale.

Un Leader au cœur de l'action gouvernementale. En marge de la 13ème Conférence des Gouverneurs présidée par le Chef de l'Rtat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Vice-ministre du Budget, Elysé Bokumwana Maposo, a profité de son séjour dans le chef-lieu de la province du Kwilu pour communier avec sa base naturelle. Dès son arrivée, une foule immense a escorté le leader du PUNA jusqu'au siège du parti, transformant les rues de Bandundu-ville en une marée humaine aux couleurs de l'unité.

Reconnaissance et Félicitations

Prenant la parole devant une assemblée conquise, le Président National a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers la population pour cet accueil chaleureux, preuve de l'ancrage indéniable du parti dans la région. Il a également salué le travail de terrain exemplaire abattu par le Coordonnateur du PUNA/Kwilu, Monsieur Anicet Malom, dont le leadership local a permis de maintenir la flamme du parti vive et conquérante.

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Un appel à l'unité derrière le Chef de l'Etat. Le message d'Elysé Bokumwana Maposo a été clair et mobilisateur. Face aux défis sécuritaires que traverse la République Démocratique du Congo, il a exhorté la population du Grand Bandundu à une solidarité sans faille envers le Président de la République.« Nous devons rester soudés derrière le Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à l'agression rwandaise, notre unité est notre plus grande force. C'est à travers son leadership que la réussite et la paix durable sont possibles pour notre Nation », a-t-il déclaré avec conviction.Cette visite vient renforcer la cohésion du PUNA et réaffirme le soutien du Grand Bandundu à la vision du garant de la nation.

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