Ile Maurice: Un policier parmi les agresseurs présumés

Ce qui devait être un simple trajet de retour s'est transformé en véritable cauchemar pour un habitant de Bois-Rouge, dans la nuit du 25 mars 2026. L'homme, âgé de 46 ans, affirme avoir été enlevé, violemment agressé à plusieurs reprises et même filmé par ses agresseurs, parmi lesquels figure un policier qu'il dit connaître.

Selon la victime, tout commence peu après minuit, alors qu'il marche le long de Mapou Road, à proximité du jardin botanique de Pamplemousses. Un véhicule gris, immobilisé sur le bas-côté avec ses feux de détresse allumés, attire son attention. Arrivé à sa hauteur, un policier l'interpelle et lui demande de monter à bord. Face à son refus, la situation dégénère rapidement. Accompagné de deux autres individus, le policier serait descendu du véhicule avant de le forcer à y entrer. À l'intérieur, l'homme dit avoir été roué de coups, sans possibilité de se défendre. Une première tentative de fuite échoue : il est rattrapé et à nouveau agressé.

Le trio l'aurait ensuite conduit vers le parking d'une banque à Pamplemousses, où les violences se poursuivent, notamment au visage. Mais le calvaire ne s'arrête pas là. La victime affirme avoir été emmenée une nouvelle fois, cette fois à proximité d'une station-service de la région. Là, elle aurait subi une autre agression... et la scène aurait été filmée par ses agresseurs.

C'est finalement en profitant d'un moment de relâchement qu'il parvient à s'échapper. Blessé, le visage tuméfié et souffrant de douleurs sur tout le corps, il court jusqu'au poste de police de Pamplemousses pour demander de l'aide. Il est ensuite conduit à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, pour recevoir des soins.

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Des images du système Safe City viennent appuyer sa version des faits. Elles montrent un véhicule correspondant à la description entrant dans un parking de la région aux alentours d'une heure du matin, puis, quelques minutes plus tard, un homme courant en direction du poste de police.

Dans le cadre de l'enquête, le policier de 36 ans soupçonné d'implication a été arrêté avant d'être traduit en justice, hier, le lundi 30 mars 2026, devant le tribunal de district de Pamplemousses, sous une accusation provisoire de séquestration. Il a été remis en liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 50 000. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.