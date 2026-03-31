Ile Maurice: L'Aventure du Sucre réécrit l'histoire en grand

Après plus de deux années de transformation, L'Aventure du Sucre dévoile un parcours muséal entièrement repensé, offrant une lecture renouvelée de la canne à sucre et de son rôle fondamental dans l'histoire et le développement de Maurice. Le mercredi 25 mars, la presse a été conviée à une visite immersive de ce dispositif, marquée également par l'ouverture d'un espace consacré à New-Grove Distillery.

Installé dans l'ancienne sucrerie de Beau-Plan, le site s'impose depuis plus de 20 ans comme une référence incontournable. Avec ses 5 000 m² d'exposition et près de 100 000 visiteurs annuels, il retrace l'épopée de la canne, de ses origines à ses usages contemporains. Aujourd'hui, cette refonte ambitionne d'aller plus loin : raconter autrement, avec plus de clarté, mais aussi plus de sensibilité.

Le nouveau parcours, structuré en neuf séquences, guide le visiteur depuis les origines géologiques de l'île jusqu'aux mutations actuelles de la filière cannière. Archives, dispositifs interactifs, contenus scientifiques et installations audiovisuelles s'entrelacent pour faire dialoguer histoire, agriculture, industrie et société. «Repenser L'Aventure du Sucre, c'était revisiter la manière dont nous racontons la canne et son rôle dans la construction de Maurice», souligne la Managing Director de l'Aventure du Sucre, Edwige Gufflet. Elle insiste sur une volonté forte : rendre cette histoire «plus lisible, plus sensible et plus fidèle à sa complexité».

Cette transformation met également en lumière l'évolution d'un modèle sucrier traditionnel vers une filière cannière intégrée. La canne, autrefois centrée sur la production de sucre, devient aujourd'hui une ressource aux usages multiples : production d'électricité à partir de la bagasse, biofertilisants naturels et, bien sûr, rhums issus de la mélasse. Une illustration concrète d'une économie circulaire en plein essor.

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C'est dans cette logique que s'inscrit le nouvel espace dédié à New-Grove Distillery, conçu comme une expérience immersive au coeur de la fabrication du rhum. De la fermentation à la distillation, jusqu'au vieillissement en fûts de chêne, chaque étape est mise en scène à travers des dispositifs interactifs. «Le rhum est un prolongement de l'histoire de la canne», explique l'Assistant Rum Brand Manager, Florence de Coriolis. Elle rappelle que cette production, ancrée dans l'histoire mauricienne, constitue aujourd'hui un vecteur de rayonnement international.

Le visiteur est invité à manipuler, expérimenter et même affiner ses préférences sensorielles à travers des ateliers ludiques. Cette approche transforme la visite en une expérience vivante, où le savoir se mêle à l'émotion et à la découverte.

Au-delà de l'innovation muséographique, cette refonte affirme une ambition plus large : reconnecter les Mauriciens, notamment les jeunes générations, à une histoire fondatrice. «Nous avons voulu créer un lieu où chacun peut se reconnaître», souligne la Cultural Development and Communication Manager de l'Aventure du Sucre, Sandrine Marrier d'Unienville. L'objectif est de faire de ce musée un espace vivant, inclusif et tourné vers l'avenir.