Ile Maurice: Reza Uteem - «Une large majorité de délégués soutient le maintien du MMM au gouvernement»

Le Mouvement militant mauricien (MMM) a tenu son Bureau politique (BP) hebdomadaire à la municipalité de Port-Louis ce lundi 30 mars, au lieu de son siège habituel de la rue Ambrose, à Rose-Hill. Cette délocalisation fait suite à un incident impliquant un proche du groupe dissident du parti, qui aurait changé le cadenas de la porte d'entrée donnant accès aux locaux.

Le président du MMM, Reza Uteem, a qualifié cet acte de «mesquinerie». Afin d'éviter toute confrontation avec ce qu'il a décrit comme un «petit groupe», la direction du parti a préféré organiser la réunion dans un autre lieu.

«Se MMM ki loue sa batiman-la, kas-la pa sorti dan pos dimounn ki finn sanz kadna-la.»

Les discussions du BP

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Malgré ce contexte tendu, les membres présents ont abordé les thèmes habituels à l'ordre du jour : la situation politique nationale, les travaux parlementaires ainsi que des questions liées aux femmes et aux jeunes. Le MMM a également exprimé une vive inquiétude face à la situation internationale, notamment la guerre au Moyen-Orient. Les discussions ont porté sur le Yémen et les actions des houthistes qui perturbent l'accès maritime, ce qui pourrait provoquer une nouvelle crise énergétique et une flambée des prix à l'échelle mondiale.

Soutien au projet de loi contre le blanchiment d'argent

Un autre point important concernait le projet de loi contre le blanchiment d'argent, qui sera présenté par Jyoti Jeetun à l'Assemblée nationale demain, mardi 31 mars. Ce texte vise à répondre aux menaces pesant sur le secteur financier mauricien. Le MMM a affirmé soutenir pleinement les actions gouvernementales en la matière et a indiqué vouloir s'impliquer davantage dans ces démarches.

Maintien du MMM au sein du gouvernement

Le Comité central du MMM a récemment voté en faveur du maintien du parti au sein du gouvernement. Le résultat officiel fait état de 49 voix pour et 2 contre. Sur les 67 membres disposant actuellement du droit de vote (sur environ 76 membres au total), 51 se seraient prononcés en faveur du maintien, tandis que deux seulement auraient voté pour un retrait.

La direction a tenu à clarifier la composition du Comité central, qui comprend des membres élus et désignés. Elle a également rejeté les allégations faisant état d'un manque de consultation entre les différentes régions, qualifiant ces accusations de fausses et affirmant que chaque membre a voté conformément à la liste officielle.

Le MMM affiche ainsi sa volonté de rester au sein du gouvernement et de poursuivre son engagement politique dans un contexte national et international jugé préoccupant.

«Nous n'avons aucun doute qu'il existe une très large majorité de délégués prêts à ratifier la décision du Comité central afin que le MMM reste au gouvernement et continue le travail.»

Une assemblée des délégués est prévue pour le 11 avril prochain à la salle municipale de Belle-Rose à 15 h.

Avant de terminer, Reza Uteem a déclaré : «Je trouve regrettable que, lors de la réunion au Plaza, Paul Bérenger ait empêché une personne de prendre la parole à un moment donné. En revanche, lorsqu'un activiste notoire du Mouvement socialiste mauricien, issu de ma circonscription, est venu insulter Adil et moi-même -- alors que je suis encore ministre du MMM -- Bérenger n'a rien dit. Il n'a eu aucune réaction face à cet activiste.»