Ile Maurice: Mauritius Post et Quantum Insurance s'allient pour lancer la «Mauritius Post Assurance»

Mauritius Post Ltd et Quantum Insurance Ltd annoncent le lancement de Mauritius Post Assurance, un partenariat innovant qui vise à rapprocher les solutions d'assurance de la population grâce à un réseau national de bureaux de poste.

Cette initiative associe la confiance historique et la présence nationale de Mauritius Post à l'expertise digitale de Quantum Insurance, créant ainsi un modèle de distribution moderne permettant d'accéder à des services essentiels, à la fois en ligne et dans leur bureau de poste. Mauritius Post Ltd et Quantum Insurance ont officiellement signé un Memorandum of Understanding ce jeudi au siège de Mauritius Post, à Port-Louis. Le service sera proposé au grand public vers la fin du mois de mai.

Lovena Sowkhee, présidente du conseil d'administration de Mauritius Post Ltd, a déclaré : «La Poste est une institution qui a énormément de potentiel, car nous sommes à la porte de la population». Pour la présidente, l'objectif est d'anticiper les besoins de demain, de renforcer la proximité avec les citoyens et de positionner la Mauritius Post comme un acteur incontournable de services accessibles. Les Mauriciens pourront commencer par l'assurance voyage et auront trois options : celle de se rendre à la poste pour acheter leur assurance ; celle de consulter le site web de la Mauritius Post Ltd ou celle de téléphoner pour souscrire une assurance. Selon la présidente, ce produit est une façon d'innover, d'être plus proche et de faciliter la vie de la population.

Le Chief Executive Officer de Mauritius Post Ltd, Anil Seeruttun, a déclaré : «La Poste de Maurice est l'une des plus vieilles institutions, car cela fait presque 260 ans qu'elle existe». Le directeur a aussi fait ressortir : «Le monde d'aujourd'hui tend davantage vers le "paperless" et, à la poste, le nombre de lettres diminue ; ainsi, la Post Assurance nous aidera à survivre et nous commencerons avec le Travel Insurance, suivi du Motor Vehicle Insurance et d'autres produits».

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Il souligne qu'il y a 115 bureaux de poste à travers l'île et que, grâce à la Mauritius Post Assurance en partenariat avec Quantum Insurance, cela permettra aux gens d'accéder facilement à des solutions d'assurance essentielles, que ce soit en ligne ou directement dans leur bureau de poste local.

Martin A. Weintz, Chairman de Quantum Insurance Ltd, a déclaré : «Ce projet, c'est l'aboutissement de trois ans de travail intense». Il explique que le concept repose sur les 3C : «Come, Click and Call». Les gens peuvent se rendre au bureau de poste, cliquer pour y accéder sur internet ou directement téléphoner. Selon le président de Quantum Insurance, les gens ont confiance en la Poste.

Il a même fait ressortir : «L'idée derrière Mauritius Post Assurance est simple mais puissante : utiliser la présence territoriale du réseau des bureaux de poste pour reconnecter les gens avec des services essentiels». Martin A. Weintz a également indiqué que d'autres assurances seront progressivement mises en place toujours avec l'idée d'un service rapide, de qualité et proche des citoyens.