Sénégal: Transport aérien - Dethié Fall annonce l'ouverture imminente de l'aéroport de Ziguinchor

31 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

Le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, a annoncé l'ouverture de l'aéroport de Ziguinchor, prévue pour le 30 avril 2026. Cet engagement, pris lors d'une tournée dans le sud du pays, sera respecté, selon les autorités, qui assurent que les travaux avancent conformément aux exigences de coût, de délai et de qualité.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du salon d'honneur de l'Aéroport international Blaise Diagne, tenue la veille, où il a réaffirmé la volonté de l'État d'accélérer la modernisation des infrastructures aéroportuaires du pays.

Une visite de terrain est programmée le 7 avril, en présence du ministre des Transports aériens, afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux. L'ouverture officielle pourrait être marquée par l'atterrissage d'un avion transportant de hautes autorités, symbolisant l'importance stratégique de ce projet pour la région.

Selon le ministre, dès le 1er mai 2026, un vol commercial inaugural est prévu, confirmant ainsi la volonté de rendre rapidement l'aéroport fonctionnel pour les populations. Dethié Fall a souligné que cette infrastructure jouera un rôle clé dans le désenclavement de la Casamance et le développement économique local.

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Par ailleurs, il a indiqué que le gouvernement poursuit ses efforts de modernisation du réseau aéroportuaire, notamment avec des projets d'extension à l'aéroport de Saint-Louis et la relance du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, incluant ceux de Matam et d'Ourossogui.

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