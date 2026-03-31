Ile Maurice: Belle-mère agressée, belle-fille arrêtée

Une affaire de violences domestiques a éclaté à Brisée-Verdière, impliquant une femme de 35 ans, soupçonnée d'avoir agressé verbalement puis physiquement sa belle-mère, âgée de 66 ans, dans un contexte marqué par la consommation d'alcool.

Selon les informations communiquées aux autorités, les faits se seraient déroulés dans la soirée du 26 mars 2026, au domicile familial. La trentenaire, qui aurait consommé de l'alcool, aurait commencé à faire du tapage dans la cour avant de proférer des propos injurieux à l'encontre de sa belle-mère. Alertée, cette dernière serait sortie de la maison afin d'intervenir et de tenter d'apaiser les tensions.

Toutefois, la situation aurait rapidement dégénéré. La mise en cause aurait adopté un comportement agressif, tenant des propos humiliants à l'égard de la sexagénaire. Cette dernière affirme avoir été profondément affectée par ces paroles, qu'elle considère comme une atteinte à sa dignité.

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L'incident ne s'est pas limité au cadre du domicile. Dans la nuit du 27 mars 2026, alors que la mise en cause avait été appréhendée dans le cadre d'une affaire liée à des soupçons de maltraitance envers une personne âgée, une nouvelle altercation a éclaté entre les deux femmes au poste de police de Brisée-Verdière. Selon un rapport consigné par les autorités, vers 2 h 35, lors du transfert de la mise en cause dans les locaux du poste, la présence simultanée de sa belle-mère dans la salle de charge aurait ravivé les tensions. Une dispute verbale aurait alors éclaté, nécessitant l'intervention immédiate des policiers afin d'éviter toute escalade.

Malgré les efforts des forces de l'ordre pour séparer les deux femmes, la situation aurait dégénéré davantage. Il est allégué que la mise en cause aurait giflé sa belle-mère au visage en pleine enceinte policière, sous les yeux des agents en service. L'incident a été rapidement maîtrisé.

Face à cette situation tendue, la mise en cause a été interpellée puis placée en cellule. Elle a par la suite été remise en liberté après sa comparution en cour et le paiement d'une caution, dans le cadre des trois charges retenues contre elle : deux chefs d'accusation d'ill-treatment of an elderly person et un chef de rogue and vagabond.

Aucun blessé grave n'a été rapporté, mais les tensions entre les deux parties restent palpables. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ces incidents successifs. Les faits sont traités comme relevant de violences domestiques, avec des éléments aggravants liés au contexte d'alcoolisation et à la récurrence des altercations.