Ile Maurice: Un suspect lié à 15 affaires de vol arrêté à Karo Kalyptis

Il se croyait insaisissable. Pendant des semaines, Jean Erwin Onézime, 27 ans, sans domicile fixe, a semé la terreur dans plusieurs quartiers de la région nord de Port-Louis, multipliant les vols, les agressions et les cambriolages avant d'être finalement rattrapé par la justice.

C'est à Karo Kalyptis que les équipes du CID et du DCIU Metro North ont mis la main au collet de ce suspect particulièrement difficile à localiser. Sans adresse fixe, changeant constamment de cachette, il avait jusqu'ici réussi à déjouer les recherches. Mais après plusieurs jours de filature et un important travail de renseignement, les policiers sont parvenus à l'intercepter le dimanche 30 mars.

Ce qui frappe dans cette affaire, c'est la diversité des victimes et la froideur du mode opératoire. Onézime s'en prenait à tout le monde. Un retraité d'Abercrombie a vécu un véritable cauchemar le 14 février dernier. Abordé par le suspect sur la voie publique, il a été contraint d'effectuer un retrait à un distributeur automatique avant de se faire voler ses téléphones portables.

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À Trou Fanfaron, le 28 février, c'est à la pointe d'un sabre que le suspect aurait arraché des chaînes à une victime. Le butin est estimé à Rs 51 000. Mais ses cibles de prédilection étaient les lieux de culte. Églises, chapelles, centres paroissiaux, plusieurs établissements religieux de la région ont été cambriolés entre février et mars 2026. Des coffres-forts ont été fracturés, des ordinateurs portables emportés, des provisions dérobées, ce qui avait choqué les habitants.

Au total, ce sont 15 affaires qui lui sont imputées dans la seule juridiction de Metro North, pour un préjudice cumulé dépassant largement les Rs 500 000. Vols simples, vols avec violence, cambriolages de commerces, de garages, et même d'un centre Arch Care -- le tableau est lourd.

Placé en garde à vue, Jean Erwin Onézime n'a pas nié les faits. Selon les sources policières, il a admis sa participation à l'ensemble des 15 affaires. Les enquêteurs du CID Metro North précisent qu'il est en outre soupçonné de faits similaires dans d'autres localités du pays, et que les investigations se poursuivent. Pour les nombreuses victimes de cette série noire, cette arrestation marque la fin d'un long cauchemar. L'affaire suit son cours devant les autorités compétentes.