Sénégal: Assurances - La compagnie Wafa Assurance annonce une progression de 8,4% de son chiffre d'affaires en 2025

Au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires social de la compagnie marocaine Wafa Assurance, une filiale du groupe Attijariwafa Bank, a enregistré une progression de 8,4% par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs sociaux établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'établit à 12 738 millions de dirhams (MDH) contre 11 747 MDH en 2024. Selon les dirigeants de la compagnie « cette performance est principalement impulsée par la branche Dommages ». Selon eux, le chiffre d'affaires non vie atteint 5983 MDH (+12,1%) par rapport à 2024 grâce à une croissance soutenue sur les segments Entreprises et Particuliers.

Quant au chiffre d'affaires Vie, il ressort à 6754 MDH (+5,4%) dynamisé par le développement continu de la Bancassurance et de l'assurance Décès Groupe. Pour le 4ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Wafa Assurance Maroc affiche une hausse de 18,3% par rapport à la même période de 2024, pour s'établir à 3 573 MDH.

Les provisions techniques nettes de la réassurance s'élèvent à 46,4 milliards de dirhams au 31 décembre 2025, en hausse de 6,1% par rapport à fin 2024. Selon les responsables de la compagnie, les placements affectés aux opérations d'assurances atteignent, à la même date, 47,9 milliards de dirhams, enregistrant une hausse de 6,5%.