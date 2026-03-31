Sénégal: Assurances - La compagnie Wafa Assurance annonce une progression de 8,4% de son chiffre d'affaires en 2025

31 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires social de la compagnie marocaine Wafa Assurance, une filiale du groupe Attijariwafa Bank, a enregistré une progression de 8,4% par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs sociaux établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'établit à 12 738 millions de dirhams (MDH) contre 11 747 MDH en 2024. Selon les dirigeants de la compagnie « cette performance est principalement impulsée par la branche Dommages ». Selon eux, le chiffre d'affaires non vie atteint 5983 MDH (+12,1%) par rapport à 2024 grâce à une croissance soutenue sur les segments Entreprises et Particuliers.

Quant au chiffre d'affaires Vie, il ressort à 6754 MDH (+5,4%) dynamisé par le développement continu de la Bancassurance et de l'assurance Décès Groupe. Pour le 4ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Wafa Assurance Maroc affiche une hausse de 18,3% par rapport à la même période de 2024, pour s'établir à 3 573 MDH.

Les provisions techniques nettes de la réassurance s'élèvent à 46,4 milliards de dirhams au 31 décembre 2025, en hausse de 6,1% par rapport à fin 2024. Selon les responsables de la compagnie, les placements affectés aux opérations d'assurances atteignent, à la même date, 47,9 milliards de dirhams, enregistrant une hausse de 6,5%.

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