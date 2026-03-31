Sénégal: Promotion du football et de la jeunesse - Orange et le footballeur Ibrahim Mbaye nouent un partenariat

Orange, partenaire historique du sport sénégalais, signe un partenariat pluriannuel avec Ibrahim Mbaye, footballeur international sénégalais et champion d'Afrique en titre.

Dans un communiqué de presse, l'opérateur souligne que ce partenariat marque une étape clé dans le développement du football sénégalais, particulièrement auprès des jeunes. Principal acteur des télécommunications au Sénégal, Sonatel réaffirme ainsi son engagement à travers l'innovation, la digitalisation et le soutien constant aux jeunes talents nationaux.

« Ibrahim Mbaye, dont le parcours lors de la dernière Can a été exemplaire, inspire la jeunesse sénégalaise à croire en ses ambitions. Il représente une nouvelle génération de talents et se distingue par une authenticité et une humilité qui résonnent profondément auprès du grand public », lit-on dans le communiqué.

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Selon la même source, ce partenariat comporte un volet social majeur. «Dès les prochains mois, Ibrahim Mbaye et Orange lanceront la Tournée nationale Orange Youth Camps dans huit régions du Sénégal. En parallèle, un programme de mentorat sera mis en place pour accompagner les jeunes espoirs du football local », précise-t-on. Au-delà des performances sportives, le choix d'Ibrahim Mbaye s'est imposé naturellement par son alignement avec les valeurs de Orange : l'audace, la responsabilité, la persévérance, le dépassement de soi et l'intégrité.

« Je suis fier de rejoindre la famille Orange. Ensemble, nous allons travailler pour offrir aux jeunes footballeurs les opportunités qu'ils méritent et porter haut les couleurs du Sénégal. » -- Ibrahim Mbaye. « En faisant d'Ibrahim Mbaye son ambassadeur, Sonatel Orange pose un acte délibéré et stratégique. Celui d'une entreprise qui croit en la jeunesse sénégalaise, qui investit dans ses champions et qui assume pleinement son rôle de premier acteur économique et social du pays. » - Brelotte Bâ, note le patron de Sonatel.