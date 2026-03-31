Sénégal: Don de matériel bureautique offert à l'Association des imams et oulémas du pays

Un don de matériel bureautique offert par la Turquie à l'Association des imams et oulémas du Sénégal sera réceptionné, cet après-midi, lors d'une cérémonie officielle prévue à Dakar, a appris l'APS des organisateurs.

La remise du don est annoncée à 16 heures et sera effectuée par l'ambassadeur de la Turquie au Sénégal, en présence de responsables de ladite association et de plusieurs invités. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Turquie, notamment dans le domaine religieux et social.