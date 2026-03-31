Togo: Hausser les prix ou combattre la contrebande - Le dilemme du tabac

Les cigarettes de contrebande sont partout sur les marchés. On ignore d'où elles viennent et où elles sont fabriquées. Les contrefaçons pullulent.

Outre le fait que fumer n'est pas bon pour la santé, ce trafic fait perdre des milliards chaque année à l'Etat en taxes.

Un plan quinquennal 2026-2030 vient d'être lancé.

Il s'articule autour de quatre axes : contrôles aux frontières, traçabilité des produits, renforcement du cadre juridique et meilleure coordination entre acteurs.

Les experts s'accordent sur un point : la hausse significative du prix des cigarettes reste l'arme anti-tabac la plus efficace. Des prix élevés dissuadent les jeunes consommateurs, principale cible des campagnes de prévention, et réduisent mécaniquement la demande.

Mais cette stratégie se heurte à la la contrebande. Des cigarettes bon marché, issues des circuits illicites, inondent le marché dès que les prix officiels augmentent, neutralisant l'effet dissuasif de la mesure fiscale.

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Le prix d'un paquet de cigarettes au Togo va de 500 à 800 Fcfa