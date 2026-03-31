Cameroun: Fraude électrique à Douala - Un réseau démantelé, un lion indomptable cité

19 compteurs. Zéro enregistrement. Dix-neuf compteurs prépayés dans un seul immeuble. Aucun enregistré dans la base de données d'ENEO.

Ce chiffre résume l'ampleur d'un système frauduleux structuré, mis au jour lors d'une opération de terrain conduite à Douala depuis le 16 mars 2026.

Une fraude découverte en pleine inspection ministérielle

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Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundou Essomba, effectuait une visite de travail à Douala quand ses équipes techniques ont mis au jour un vaste réseau de fraude à l'électricité. L'opération de lutte contre la fraude énergétique, lancée par le concessionnaire ENEO, était en cours depuis le 16 mars 2026.

Les investigations ont ciblé plusieurs immeubles dans les quartiers Bonamoussadi et Kotto. Parmi eux, un bâtiment dont le propriétaire serait, selon des indiscrétions concordantes, le footballeur international camerounais et capitaine des Lions Indomptables, Christian Bassogog. Cette information n'a pas été confirmée officiellement à ce stade.

Un montage frauduleux d'une ampleur exceptionnelle

Le système identifié va bien au-delà de quelques branchements pirates. La fraude à l'électricité repose ici sur un dispositif doublement sophistiqué. Premier volet : un réseau illégal de recharge de compteurs prépayés. Les occupants rechargent leurs compteurs en dehors de tout circuit officiel. Les sommes versées n'atteignent jamais ENEO. Elles alimentent des circuits parallèles, privant l'État de recettes significatives.

Second volet, plus grave techniquement : un raccordement direct au réseau de moyenne tension. L'énergie est prélevée sur le réseau principal pour alimenter un transformateur privé, sans passer par un poste de livraison conforme. Une pratique qui fragilise la stabilité de l'ensemble du réseau électrique urbain.

La complicité interne au coeur du mécanisme

La fraude structurée à l'énergie n'a pas pu fonctionner seule. L'enquête révèle la complicité présumée d'un agent ENEO, impliqué dans plusieurs installations frauduleuses similaires. Sans accès interne, ni le raccordement au réseau de moyenne tension ni la mise en circulation de compteurs fantômes n'auraient été possibles à cette échelle.

Des documents administratifs falsifiés auraient par ailleurs été produits pour donner une apparence de légalité aux installations. Le dispositif combine donc fraude technique, complicité institutionnelle et falsification documentaire. Un montage en trois couches, difficile à détecter sans inspection physique directe. L'opération s'est déroulée en présence de représentants de la société civile et d'associations de consommateurs, garantissant transparence et valeur pédagogique à la démarche.

Les enjeux d'un fléau systémique

Les conséquences sont immédiates pour les populations des quartiers concernés. Baisses de tension, délestages fréquents, qualité de service dégradée : ces effets sont directement liés aux prélèvements illégaux sur le réseau. Les clients légaux paient, consomment moins bien, et ignorent pourquoi. Les enquêtes en cours doivent établir l'étendue du réseau et identifier tous les responsables.

L'enjeu est financier et systémique. La fraude énergétique au Cameroun prive ENEO et l'État de ressources essentielles à la maintenance et à l'extension du réseau. Sans riposte durable, le modèle économique du concessionnaire se fragilise, retardant les investissements en infrastructure électrique dans un pays où le déficit d'accès à l'énergie reste critique. La présence d'un agent ENEO dans le dispositif pose une question de gouvernance interne que la seule opération de terrain ne résout pas.

Qui protège vraiment le réseau ?

Le démantèlement de ce réseau de fraude à l'électricité à Douala est un signal fort. Mais les enquêtes en cours diront si ce cas est isolé ou révélateur d'une pratique enracinée dans le tissu immobilier urbain camerounais. La vraie question n'est pas qui fraudait. C'est depuis combien de temps, et avec quelle impunité.