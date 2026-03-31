Ile Maurice: Circulation fortement perturbée à Port-Louis

31 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un accident de la route impliquant un camion s'est produit ce mardi matin au rond-point du Caudan, à Port-Louis, provoquant d'importantes perturbations de la circulation dans la capitale.

Selon les premières informations, le poids lourd serait entré en collision dans des circonstances qui restent à déterminer. L'incident a rapidement engendré un ralentissement significatif du trafic dans cette zone névralgique, particulièrement fréquentée aux heures de pointe.

Des éléments de la police sont intervenus sur les lieux afin de sécuriser le périmètre et réguler la circulation. Aucune information officielle n'a, pour l'heure, été communiquée concernant d'éventuels blessés.

Les autorités lancent un appel à la prudence aux automobilistes et recommandent, dans la mesure du possible, d'emprunter des itinéraires alternatifs afin d'éviter les embouteillages.

La situation reste sous surveillance.

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