Congo-Brazzaville: Xi Jinping salue la réélection de Denis Sassou N'Guesso

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, dans un message écrit, a félicité la réélection de son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, à l'issue du scrutin présidentiel des 12 et 15 mars derniers.

« C'est avec grand plaisir que j'apprends votre réélection en tant que président de la République du Congo. Au nom du gouvernement et du peuple chinois, je vous exprime les vives félicitations et souhaite que vous puissiez réaliser de nouveaux succès dans l'accomplissement de cette mission noble », a-t-il déclaré.

Le Congo et la Chine ont noué les relations diplomatiques en 1964. Depuis lors, les deux pays ont raffermi leurs liens au point de porter leur coopération au niveau de partenariat stratégique global.

Les présidents chinois et congolais assurent actuellement la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine dont un sommet des chefs d'Etat aura lieu en 2027, à Brazzaville, la capitale congolaise, après celui tenu à Beijing en 2024 au cours duquel le dirigeant chinois avait annoncé un financement de 50 milliards de dollars pour l'Afrique.

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Dans son message, le chef de l'Etat chinois a fait savoir que son pays et le Congo étaient liés par « une amitié traditionnelle profonde ».

« Ces dernières années, les deux pays ont vu leur confiance politique mutuelle se consolider chaque jour davantage, faire preuve d'un soutien ferme sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et de d'autre, et ont obtenu des fruits abondants dans leur coopération pragmatique », a indiqué Xi Jinping.

La coopération sino-congolaise est marquée par les échanges réguliers de haut niveau des dirigeants des deux Etats appartenant au bloc des pays dits du Sud. En 2015, le volume des échanges commerciaux entre le Congo et la Chine était estimé à 6 milliards de dollars. Ce chiffre a connu une baisse à cause de la double crise économique et sanitaire du coronavirus.

S'adressant, par ailleurs, au président Denis Sassou N'Guesso, le premier citoyen chinois a signifié : « J'accorde une grande importance au développement des relations sino-congolaises, et entends travailler ensemble avec vous pour donner de nouvelle dimension à la communauté d'avenir partagé Chine-Congo de haut niveau, et apporter une plus grande contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle ».