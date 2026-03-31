Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso présent à l'investiture de Faustin Archange Touadera

Réélu pour un troisième mandat avec 77,90 %, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra a prêté serment, le 30 mars, au stade de Bangui. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président congolais, Denis Sassou N'Guesso.

La cérémonie d'investiture du chef de l'État centrafricain a été rythmée par une série d'événements, incluant le rituel de prestation de serment et une parade militaire des forces armées. Outre Denis Sassou N'Guesso, les présidents gabonais Brice Oligui Nguema, burundais Évariste Ndayishimiye, et comorien Azali Assoumani ont assisté à la prestation de serment de Faustin Archange Touadera.

Dans son discours, le président investi a exprimé sa « profonde gratitude envers le peuple centrafricain pour la confiance qui lui a été renouvelée ». Il a mis l'accent sur la nécessité de l'unité nationale et a appelé les citoyens à dépasser les clivages électoraux pour construire ensemble un avenir commun. Conscient des défis auxquels fait face son pays, notamment en matière de sécurité et de lutte contre la pauvreté, il a promis de faire de son mandat une période de transformation sociale et économique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Faustin Archange Touadera a souligné plusieurs priorités pour son nouveau mandat, principalement le renforcement de la paix et de la justice, la dynamisation de l'économie, et l'amélioration des services d'éducation et de santé. Il a également réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption et l'impunité, tout en remerciant les forces de défense et de sécurité ainsi que la communauté internationale pour leur soutien dans la quête de paix. Le président, enfin, a appelé les Centrafricains à faire preuve de patriotisme civique et à « s'unir pour bâtir un avenir meilleur ».