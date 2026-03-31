Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso présent à l'investiture de Faustin Archange Touadera

31 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Réélu pour un troisième mandat avec 77,90 %, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra a prêté serment, le 30 mars, au stade de Bangui. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président congolais, Denis Sassou N'Guesso.

La cérémonie d'investiture du chef de l'État centrafricain a été rythmée par une série d'événements, incluant le rituel de prestation de serment et une parade militaire des forces armées. Outre Denis Sassou N'Guesso, les présidents gabonais Brice Oligui Nguema, burundais Évariste Ndayishimiye, et comorien Azali Assoumani ont assisté à la prestation de serment de Faustin Archange Touadera.

Dans son discours, le président investi a exprimé sa « profonde gratitude envers le peuple centrafricain pour la confiance qui lui a été renouvelée ». Il a mis l'accent sur la nécessité de l'unité nationale et a appelé les citoyens à dépasser les clivages électoraux pour construire ensemble un avenir commun. Conscient des défis auxquels fait face son pays, notamment en matière de sécurité et de lutte contre la pauvreté, il a promis de faire de son mandat une période de transformation sociale et économique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Faustin Archange Touadera a souligné plusieurs priorités pour son nouveau mandat, principalement le renforcement de la paix et de la justice, la dynamisation de l'économie, et l'amélioration des services d'éducation et de santé. Il a également réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption et l'impunité, tout en remerciant les forces de défense et de sécurité ainsi que la communauté internationale pour leur soutien dans la quête de paix. Le président, enfin, a appelé les Centrafricains à faire preuve de patriotisme civique et à « s'unir pour bâtir un avenir meilleur ».

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.