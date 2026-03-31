Ile Maurice: Des chiens relâchés en pleine nature, la MSAW répond à la polémique

Une vidéo montrant plusieurs chiens relâchés dans la région de Chamouny, près de la Vallée des Couleurs, circule sur les réseaux sociaux depuis vendredi et suscite de nombreuses réactions. Certains internautes dénoncent des pratiques de gestion des chiens errants inquiétants par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), qui a tenu à répondre.

À l'origine de la séquence, un habitant de la région affirme avoir vu un van déposer une quinzaine de chiens à proximité de son champ de bananes. Il explique avoir échangé avec le conducteur, qui lui aurait indiqué avoir choisi cet endroit pour y relâcher les animaux. L'homme dit également avoir fait part de ses inquiétudes, estimant que la zone n'est pas adaptée, faute de nourriture pour les chiens. Selon lui, la présence de chiens errants n'est pas inhabituelle dans les environs, mais c'est la première fois qu'il observe un véhicule venir en déposer. Une de ses connaissances affirme par ailleurs avoir aperçu le même van circulant entre Grand-Bassin et Mont-Blanc.

Contactée, la MSAW confirme qu'il s'agit bien d'un de ses véhicules et non d'un abandon. L'intervention s'inscrivait, selon son directeur, Tinagaren Govindasami, dans le cadre du programme Catch Neuter Release, qui consiste à capturer des chiens errants, à les stériliser et à les nourrir, avant de les relâcher dans leur zone d'origine afin de limiter leur reproduction. Toujours selon la MSAW, l'opération concernait précisément la région de Chamouny-Bassin-Blanc. L'agent aurait emprunté un chemin secondaire pour éviter les axes routiers plus fréquentés, afin de réduire les risques pour les animaux. L'agitation visible des chiens dans la vidéo s'expliquerait également par la présence d'un quad au moment du tournage, dont le bruit aurait pu les effrayer.