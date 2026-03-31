Congo-Kinshasa: Violents combats à Lubero - L'AFC/M23 aurait suspendu son retrait partiel face aux Wazalendo

De violents affrontements opposent depuis lundi 30 mars, les rebelles de l'AFC/M23 aux groupes d'auto-défense Wazalendo dans plusieurs localités du sud du territoire de Lubero, au Nord-Kivu. Ce mardi matin encore, les combats se poursuivaient, dans un contexte marqué par un possible revirement stratégique des rebelles, selon des sources militaires.

Selon des sources locales et sécuritaires, les premiers affrontements ont éclaté lundi vers 5 heures du matin dans les villages de Kalonge et Lubango, situés à une trentaine de kilomètres du chef-lieu du territoire.

Les forces de l'AFC/M23 auraient attaqué des éléments Wazalendo du Mouvement des résistants des patriotes congolais (MRPC), récemment déployés dans la zone après un retrait partiel des rebelles observé quelques jours plus tôt.

Déplacements de populations et reprise de positions

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Ces combats ont provoqué un mouvement de déplacement des populations civiles, contraintes de fuir les zones d'affrontements. Dans le même temps, plusieurs sources indiquent que l'AFC/M23 aurait repris le contrôle des villages concernés.

Ce mardi matin, de nouveaux combats ont été signalés dans les localités de Katambi, Kirikiri et Byanze. Les Wazalendo, qui tentaient de se redéployer dans ces zones, se sont heurtés à une résistance des rebelles, rapportent les mêmes sources.

Un retrait stoppé, ou une reconquête en cours ?

D'après plusieurs sources concordantes, l'AFC/M23 aurait suspendu son retrait dans certaines localités du sud de Lubero. Le mouvement rebelle chercherait même à reconquérir des villages abandonnés sans combats il y a une dizaine de jours.

Malgré cette pression, des éléments Wazalendo sont signalés dans des villages voisins, notamment à Kipese et Vukununu.

Contactés, les responsables des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) n'ont pas souhaité commenter l'évolution de la situation sur le terrain.