Ile Maurice: Faucon Flacq Camp Ithier VBC en roue libre

Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a enregistré un facile succès lors de sa dernière sortie. La bande au coach Deepak Aungnoo n'a fait qu'une bouchée du Curepipe Starlight SC, trois sets à rien, 25-4, 25-13 et 25-16 en seulement 54 minutes de jeu.

Les Flacquois sont toujours solidement accrochés au fauteuil de leader alors que la phase retour de cette Crystal National League masculine a été entamée. Ce soir, ils partiront une fois encore grands favoris lors de leur confrontation face aux Trouaux-Biches Sharks (18h30) au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas.

Le Quatre-Bornes VBC, dauphin de Camp Ithier, a aussi gagné la semaine dernière, mais bien moins aisément face aux Sharks justement. Les champions de Maurice en titre l'ont emporté en quatre manches après avoir concédé la première, 23-25, 26-24, 25-18 et 25-17. Le match a duré près de deux heures, soit 114 minutes exactement. Les Quatrebornais vont selon toute vraisemblance enchaîner avec un nouveau succès aujourd'hui face au Curepipe Starlight SC (19h30).

Notons que le Club sportif de Pamplemousses a consolidé sa place dans le top 4 en battant, à la régulière, Buswell VBC, trois sets à rien, 25-19, 25-17 et 25-18 en 81 minutes. Ces deux équipes seront de nouveau en action demain. Pamplemousses retrouvera le promu Flic-en-Flac Blue Stars à 18h30 tandis que dans la foulée, Buswell VBC en découdra avec le Port-Louis Fire Star, actuel troisième au classement.