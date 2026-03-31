Ile Maurice: Un appel urgent à la solidarité lancé

Le chanteur, auteur et compositeur Joseph Nicholas Emilien est actuellement hospitalisé. Âgé de 71 ans, l'artiste a été admis à l'hôpital Dr Jeetoo Hospital le 23 mars dernier, à la suite d'un malaise.

Depuis son admission, son état de santé demeure préoccupant. Souffrant de diabète et de cellulite bactérienne, Ras Natty Baby fait face à des complications importantes. Malgré la prise d'antibiotiques, son état ne montre pas encore d'amélioration significative. Les médecins lui ont notamment diagnostiqué une colite infectieuse ainsi qu'une infection à la jambe et au pied, ce qui fragilise davantage sa condition générale.

Ces complications ont également des répercussions sur ses activités artistiques. Un concert qui devait se tenir le 11 avril a été suspendu, l'artiste n'étant actuellement pas en mesure de marcher.

Face à cette situation difficile, un appel urgent à la solidarité a été lancé afin de lui permettre d'accéder à des soins médicaux en clinique privée. L'objectif est de lui offrir un suivi plus encadré ainsi qu'un traitement rapide et adapté, dans l'espoir d'améliorer son état de santé et de lui permettre de retrouver la scène.

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Dans un communiqué, l'Union des Artistes a annoncé avoir pris l'initiative de venir en aide à l'un de ses membres. Le syndicat se dit profondément touché par la situation que traverse l'artiste et appelle à une mobilisation du public. «Suite aux problèmes de santé que traverse Ras Natty Baby, nous sommes profondément touchés et solidaires face à l'épreuve qu'il affronte actuellement», souligne-t-elle.

Un appel aux dons a ainsi été lancé, invitant le public à contribuer selon ses moyens. «Chaque geste compte, chaque contribution est précieuse», insiste l'Union des Artistes, qui met en avant l'importance de cet élan collectif pour soutenir l'artiste dans cette période critique.

Aujourd'hui, proches, collègues artistes et admirateurs espèrent une amélioration rapide de son état de santé. Cet élan de solidarité pourrait jouer un rôle déterminant dans son rétablissement.

Contribution :

Union of Artists (Contribution Ras Natty Baby)

SBM Bank : 50300000917441