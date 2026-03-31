Ile Maurice: Pluie de débats...

Fermeture des écoles, inquiétudes pour les travailleurs, appels syndicaux : les récentes intempéries remettent sur la table la question d'une gestion équitable et coordonnée des risques climatiques à Maurice.

Alors que la fin du mois de mars ravive, chaque année, le souvenir douloureux des inondations du 30 mars 2013, la vigilance reste de mise face aux caprices de la météo. Hier, pourtant, l'ambiance était bien différente pour de nombreuses familles mauriciennes : petits et grands ont profité d'un jour de congé inattendu, à quelques jours seulement des vacances scolaires, prévues le 3 avril.

Cette décision fait suite à un avis de fortes pluies, émis par la station météorologique de Vacoas, qui devait être en vigueur jusqu'à tard dans l'après-midi mais qui a été enlevé à 11 h 30. Par mesure de précaution, les ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de l'Égalité des genres ont opté pour la suspension des cours, invitant les élèves à rester chez eux. Une mesure qui, si elle s'inscrit dans une logique de sécurité, relance toutefois un débat plus large sur la gestion des risques climatiques et l'organisation du travail dans le pays.

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Car au-delà des salles de classe, c'est toute la question de la sécurité des employés, tant dans le secteur public que privé, qui est posée. En cas d'intempéries, les pratiques diffèrent encore sensiblement entre les deux sphères, alimentant un sentiment d'inégalité déjà soulevé lors des Assises du travail, tenues l'an dernier. Les récentes averses n'ont fait que raviver ces interrogations.

Du côté syndical, les avis divergent quant à la pertinence de certaines décisions. Pour Narendranath Gopee, négociateur de la Federation of Civil Service and Other Unions et président de la National Trade Unions Confederation, la fermeture systématique des établissements scolaires dès l'émission d'un avis de fortes pluies pose problème. Il estime que ce type de mesure peut envoyer un signal contreproductif à la population, en instaurant une forme d'appréhension excessive face aux aléas climatiques.

S'appuyant sur des exemples internationaux, il évoque notamment le cas du Japon, pays exposé à des risques naturels majeurs comme des tremblements de terre sans que les activités éducatives ne s'interrompent, malgré les menaces. Selon lui, une approche plus nuancée pourrait être envisagée localement, notamment en tenant compte des spécificités régionales. «Une prévision de fortes pluies ne signifie pas nécessairement que tout le territoire sera affecté de la même manière», fait-il ressortir, plaidant pour des décisions plus ciblées.

Il souligne également les limites inhérentes aux prévisions météorologiques, rappelant que même dans de grands pays, il demeure difficile de prévoir avec précision l'évolution du temps. Dans cette optique, il suggère qu'une adaptation des horaires scolaires - par exemple en maintenant les classes en matinée lorsque les risques sont annoncés plus tard dans la journée - pourrait constituer une alternative.

Au-delà du secteur éducatif, la question d'un protocole national en cas d'intempéries demeure en suspens. Le ministre du Travail, Reza Uteem, avait pourtant évoqué la mise en place d'un cadre harmonisé pour les fermetures de bureaux en cas d'alerte météorologique. À ce jour, selon Narendranath Gopee, les discussions n'ont pas encore abouti à la mise sur pied d'un comité tripartite chargé d'examiner la question.

Cette attente suscite des interrogations au sein du mouvement syndical, qui plaide pour une approche concertée impliquant les autorités, les employeurs et les représentants des travailleurs. L'objectif : définir des lignes directrices claires et équitables, applicables à tous les secteurs, afin d'éviter toute disparité de traitement en situation de crise.

Pour Ashvin Gudday, négociateur de la General Workers Federation (GWF), la priorité reste justement l'élimination de ces inégalités. Dans le cadre de son Workers Programme, la fédération a déjà organisé plusieurs conférences pour sensibiliser à cette problématique. Il rappelle qu'en cas de force majeure, comme des pluies torrentielles ou d'autres événements climatiques extrêmes, tous les travailleurs sont exposés, indépendamment de leur secteur d'activité.

Il insiste également sur le caractère imprévisible de certains phénomènes météorologiques, exacerbés par le dérèglement climatique. «Il arrive que des pluies intenses surviennent sans que les systèmes de prévision ne puissent les anticiper pleinement», souligne-t-il, mettant en avant la nécessité d'adopter une approche prudente et inclusive.

Dans cette perspective, la GWF propose notamment l'introduction d'un Disaster Leave, congé spécifique permettant aux employés, du public comme du privé de faire face à des situations d'urgence liées à des catastrophes naturelles. Une telle mesure offrirait une certaine flexibilité aux travailleurs confrontés à des risques immédiats, notamment lorsqu'ils doivent protéger leur foyer ou assurer la sécurité de leurs proches.

Par ailleurs, le débat ne se limite pas aux épisodes de fortes pluies. Le syndicaliste attire également l'attention sur d'autres impacts du changement climatique tels que les vagues de chaleur et les taux d'humidité élevés, qui peuvent rendre certaines conditions de travail particulièrement éprouvantes, notamment pour les employés qui travaillent en extérieur. Pour Ashvin Gudday, une réflexion globale s'impose afin d'adapter le monde du travail à ces défis environnementaux.

Du côté du ministère du Travail, le ministre Uteem indique qu'il présidera un comité interministériel. Il planche actuellement sur l'élaboration d'un protocole ainsi que sur des amendements législatifs visant à éliminer toute forme de discrimination entre les employés du secteur privé et les fonctionnaires en cas de pluies torrentielles. Ce comité doit se réunir à nouveau jeudi afin de finaliser son rapport, avant de soumettre ses recommandations au Conseil des ministres.

En parallèle, des dispositifs ont été mis en place pour renforcer la sécurité de la population, notamment dans les zones les plus vulnérables. À Port-Louis, un Flood Response and Evacuation Plan a été élaboré afin de mieux gérer les situations d'inondation et d'éviter la répétition des tragédies passées. Seize bâtiments stratégiques ont ainsi été identifiés comme zones sûres, pouvant accueillir le public en cas de montée des eaux. Parmi eux figurent notamment le Célicourt Building, le MHC Building, la SBM Tower, la Mauritius Telecom Tower, le Caudan ou encore l'hôtel de ville de Port-Louis.

Autant de mesures qui témoignent d'une volonté d'anticipation mais qui rappellent aussi que la gestion des risques climatiques reste un chantier en constante évolution.