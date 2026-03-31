Afrique de l'Est: Le ministre des AE rencontre l'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Corne de l'Afrique

L'Ambassadeur Mohi El-Din Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu M. Kwang Kwang, Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Corne de l'Afrique.

L'Envoyé spécial a expliqué qu'il s'agissait de sa première visite au Soudan depuis sa nomination disant que cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une tournée des pays de la Corne de l'Afrique visant à mieux appréhender la situation intérieure de la région.

L'envoyé de l'ONU a souligné l'engagement du Secrétaire général de l'ONU à instaurer la paix et la stabilité au Soudan, considérant cela comme un élément essentiel à la stabilité régionale.

La réunion a porté sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Soudan, notamment sur les violations, les atrocités et les crimes odieux commis par les milices des Forces de soutien rapide (FSR) contre les biens publics et privés.

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Le ministre a également examiné le soutien apporté aux milices rebelles par leurs États parrains, soulignant les répercussions négatives sur la sécurité régionale et internationale si la communauté internationale ne prenait pas de mesures décisives contre les pays qui soutiennent ces milices en leur fournissant des armes et des équipements sophistiqués, notamment des drones stratégiques, des armes lourdes, ainsi qu'un soutien politique et médiatique.

Dans ce contexte, il a demandé à l'envoyé spécial de l'ONU de mettre en lumière le danger que représente le phénomène des mercenaires et le soutien extérieur dont ils bénéficient pour la sécurité régionale et internationale.