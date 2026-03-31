Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit le représentant du PAM

L'ambassadeur Mohi El-Din Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu à son bureau le nouveau représentant du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies Dr Abdullah Al-Wardat, afin que ce dernier présente ses lettres de créance au Soudan.

Le nouveau représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) a exprimé sa gratitude au Soudan, rappelant son expérience de travail dans le pays à Juba en 2003 et 2004.

Il a souligné la profondeur et l'excellence des relations avec le Soudan et l'engagement du pays à les développer dans de nombreux domaines au cours de la période à venir en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et les autres ministères concernés, contribuant ainsi à renforcer le partenariat existant entre le Soudan et le PAM.

De son côté, le ministre a salué les progrès accomplis dans les relations entre le Soudan et le PAM, réaffirmant l'engagement du gouvernement soudanais à développer et à élargir la coopération dans tous les domaines possibles. Il s'est également engagé à fournir tout le soutien nécessaire et à lever tout obstacle afin d'assurer le succès de la mission du PAM dans le pays.