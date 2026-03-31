Soudan: Le Premier ministre arrive dans l'État d'Ashamaliya

31 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, est arrivé ce matin dans l'État d'Ashamaliya, accompagné de plusieurs ministres et hauts fonctionnaires, dont les ministres de la Justice, de l'Agriculture, des Ressources animales et des Communications, ainsi que le sous-secrétaire du ministère du Commerce, le sous-secrétaire du ministère de l'Information, le directeur général de la police et le directeur des douanes.

Le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis à l'aéroport de Dongola par le Wali de l'État, le général Abdul Rahman Abdul Hamid, des membres de son gouvernement et le Comité de sécurité de l'État.

À l'issue de la rencontre du Premier ministre avec le gouvernement et le Comité de sécurité de l'État, le secrétaire général du gouvernement, Mahjoub Mohamed Sayed Ahmed, a expliqué que le Premier ministre avait reçu un exposé complet sur la situation sécuritaire, les services publics et la situation humanitaire dans l'État, soulignant l'importance de cette visite à ce moment précis affirmant sur le fait que cette visite devrait contribuer à faire progresser les efforts visant à améliorer les conditions de vie et les services, ce qui aura un impact positif sur le quotidien des citoyens.

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