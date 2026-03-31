Soudan: Le Premier ministre informé de la situation dans l'État du Nil Blanc

31 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a été informé de l'ensemeble de la situation en matière de sécurité, d'économie et de société dans l'État du Nil Blanc.

Cela est venu lors de sa rencontre à Khartoum avec le Wali de l'État du Nil Blanc, le général Qamar al-Din Mohammad Fadl al-Mawla, qui a expliqué dans un communiqué de presse que les discussions ont porté sur l'agriculture dans l'État du Nil Blanc et sur la nécessité de soutenir les grands projets agricoles existants afin de contribuer positivement à l'économie nationale.

Le gouverneur a indiqué que la réunion a également abordé l'importance d'exploiter les ressources et les potentiels de l'État dans le secteur de l'élevage, ainsi que les grands projets d'investissement dans les secteurs agricole, industriel, commercial et des services.

Le général Qamar al-Din a souligné que la réunion a également porté sur l'avancement des projets de développement dans l'État, notamment en matière d'infrastructures et de routes, ainsi que sur le partenariat entre le gouvernement de l'État et les sociétés Zadna et Giad pour soutenir les projets de reconstruction.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Wali a affirmé que l'État du Nil Blanc jouit d'une coexistence pacifique entre toutes les composantes de la société et a invité les investisseurs à investir dans les divers secteurs de l'État, insistant sur l'engagement du gouvernement à faciliter leurs démarches expliquant que le Premier ministre avait promis de visiter l'État prochainement.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.