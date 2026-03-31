Soudan: Le Premier ministre informé de la situation dans l'État du Nil Blanc

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a été informé de l'ensemeble de la situation en matière de sécurité, d'économie et de société dans l'État du Nil Blanc.

Cela est venu lors de sa rencontre à Khartoum avec le Wali de l'État du Nil Blanc, le général Qamar al-Din Mohammad Fadl al-Mawla, qui a expliqué dans un communiqué de presse que les discussions ont porté sur l'agriculture dans l'État du Nil Blanc et sur la nécessité de soutenir les grands projets agricoles existants afin de contribuer positivement à l'économie nationale.

Le gouverneur a indiqué que la réunion a également abordé l'importance d'exploiter les ressources et les potentiels de l'État dans le secteur de l'élevage, ainsi que les grands projets d'investissement dans les secteurs agricole, industriel, commercial et des services.

Le général Qamar al-Din a souligné que la réunion a également porté sur l'avancement des projets de développement dans l'État, notamment en matière d'infrastructures et de routes, ainsi que sur le partenariat entre le gouvernement de l'État et les sociétés Zadna et Giad pour soutenir les projets de reconstruction.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Wali a affirmé que l'État du Nil Blanc jouit d'une coexistence pacifique entre toutes les composantes de la société et a invité les investisseurs à investir dans les divers secteurs de l'État, insistant sur l'engagement du gouvernement à faciliter leurs démarches expliquant que le Premier ministre avait promis de visiter l'État prochainement.